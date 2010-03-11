Фракція БЮТ оголосила про перехід в опозицію і про формування опозиційного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву від імені фракції зробив на засіданні Верховної Ради лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що фракція БЮТ не розділяє позицію коаліції, створеної поза нормами Конституції та із грубим порушенням чинного законодавства.

І.КИРИЛЕНКО заявив, що БЮТ очікує, що Конституційний Суд ще раз дасть чітку оцінку цим діям.

Він нагадав, що фракція БЮТ сьогодні, згідно з Регламентом ВР, прийняла рішення про перехід в опозицію до нелегітимної коаліції і нелегітимного уряду. «Сьогодні ми також формуємо опозиційний уряд – уряд майбутнього, і відповідний протокол ми передаємо до президії», - сказав він.