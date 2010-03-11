ВР затвердила склад Кабміну

Верховна Рада України затвердила склад Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 240 народних депутатів з 353 зареєстрованих у сесійній залі.

ВР призначила Андрія КЛЮЄВА першим віце-прем'єр-міністром України. Віце-прем'єр-міністрами України призначені Віктор СЛАУТА, Сергій ТИГИПКО, Віктор ТИХОНОВ.

На посаду міністра охорони природного середовища призначено Віктора БОЙКА, Юрія Бойка – на посаду міністра палива та енергетики України.

Костянтин ЄФІМЕНКО призначений на посаду міністра транспорту та зв'язку України, Дмитро КОЛЕСНИКОВ – на посаду міністра промислової політики, Михайло КУЛІНЯКА – на посаду міністра культури і туризму України.

Олександр ЛАВРИНОВИЧ призначений міністром юстиції України. Зиновій МІТНИК – міністр охорони здоров'я, Анатолій МОГИЛЬОВ – міністр внутрішніх справ, Василь НАДРАГА – міністр праці і соціальної політики, Олександр ПОПОВ – міністр з питань житлово-комунального господарства, Микола ПРИСЯЖНЮК – міністр аграрної політики, Равіль САФФІУЛІН – міністр України у справах сім'ї, молоді і спорту, Дмитро ТАБАЧНИК – міністр освіти і науки, Анатолій ТОЛСТОУХОВ – міністр Кабінету міністрів України, Василь ЦУШКО – міністр економіки, Федір ЯРОШЕНКО – міністр фінансів, Володимир ЯЦУБА – міністр регіонального розвитку і будівництва, Юрій ЯЩЕНКО – міністр вугільної промисловості, Нестор ШУФРИЧ – міністр з питаннях надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Також ВР призначила Костянтина ГРИЩЕНКА міністром закордонних справ України, Михайла ЄЖЕЛЯ – міністром оборони України.