Тимошенко: Новий уряд нелегітимний

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що новий уряд на чолі з Миколою АЗАРОВИМ нелегітимний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«У країні, на жаль, починається життя «по понятіям». І те, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вчора поставив підпис під явно неконституційним законом, говорить про те, що у нашої країни немає гаранта Конституції і, як бачимо, не народиться. З цього починають, але ми будемо уважно стежити щодня, і ми подивимося, як будуть виглядати перші сто днів незаконно створеного уряду й перші сто днів незаконно обраного Президента. Я думаю, що ці сто днів і визначать те, куди почала рухатися наша країна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Аналізуючи новий склад уряду, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «В країну повертається «азаровщина», й ми дуже добре пам`ятаємо, з чим це було пов`язано, - з мегакорупцією, з розкраданням стратегічної держвласності, з приниженням малого та середнього бізнесу. Це було пов`язано, по суті, з руйнуванням стратегії розвитку держави. Ніяких реформ я щось не пригадую, які б відбувалися під час «азаровщини» - тільки знищення економіки країни».

Вона також зазначила, що новий уряд створено з олігархів.

«Вся олігархія представлена в уряді: або безпосередньо лідерами кланів, або їхніми ставлениками, й тому я можу спрогнозувати, що перше, чим вони займуться, це розподілять між собою фінансові потоки, розділять між собою для тіньової приватизації стратегічні об`єкти, розділять між собою надра й почнуть збільшувати свої олігархічні статки», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що практично все керівництво «РосУкрЕнерго» отримало посади в новій владі. «І зараз я розумію, що ідеологія життя «РосУкрЕнерго» стане концепцією життя уряду. Я була дуже здивована, коли ідеологи й засновники і тіньові власники «РосУкрЕнерго» опинилися на ключових посадах в уряді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.