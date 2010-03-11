Азаров: виплати за внутрішніми зобов'язаннями становлять 44 млрд. грн.

Обсяги виплат за внутрішніми зобов`язаннями уряду за 9 місяців 2010 року, що залишилися, становлять 44 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу.

За його словами, обсяг виплат за внутрішніми зобов`язаннями в країні становить 1 млрд. грн., зокрема в квітні – 5 млрд. грн.

Зростання виплат за зобов`язаннями відбуватиметься щомісяця, і в грудні вони зростуть до 7 млрд. грн.

М.АЗАРОВ охарактеризував ситуацію з внутрішніми зобов`язаннями уряду як надзвичайно серйозну проблему.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 2009 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн. Нацбанк здійснив операції з викупу за номінальною вартістю в комерційних банків держоблігацій на загальну суму 34,89 млрд. грн., з яких папери на 29,34 млрд. грн. були монетизовані з метою докапіталізації банків.

У січні-лютому 2010 року Мінфін розмістив ОВДП (з урахуванням паперів, випущених для докапіталізації) на загальну суму 6 млрд. 832,09 млн. грн.