Кабмін пропонує дозволити ДПАУ надавати ідентифікаційні коди

Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту законопроект, згідно з яким пропонується дозволити Державній податковій адміністрації України (ДПАУ) надавати ідентифікаційні номери громадян на запит бюро кредитних історій.

Текст відповідного проекту закону № 6148 від 4 березня 2010 про внесення змін до деяких законів України щодо надання бюро кредитних історій відомостей із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, такі заходи дозволять бюро кредитних історій отримувати від органів ДПАУ інформацію щодо достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов`язкових платежів, створить основу для прийняття акту Кабінету Міністрів, який визначить порядок передачі відомостей із держреєстрів, а також розмір плати за це та інші умови.