Томенко: Рада ретельно контролюватиме роботу нового уряду

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО сподівається, що відповідальні за підготовку до проведення Євро-2012 у новому уряді запропонують інший стиль управлінської діяльності, «який гарантуватиме найважливіше – якісну і вчасну здачу об’єктів та інфраструктури до Євро-2012».

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи призначення членів нового уряду, що відповідатимуть за підготовку до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та їхній вплив на відповідні заходи.

М.ТОМЕНКО наголосив, що парламент здійснював і буде здійснювати контроль за підготовкою до Євро-2012. Він нагадав, що у грудні ВР заслухала та 357 голосами підтримала звіт голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції об`єктів державного підприємства «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» Равіля САФІУЛЛІНА (призначений сьогодні міністром у справах сім’ї, молоді та спорту – УНІАН).

За словами віце-спікера, у цьому звіті на фаховому рівні було проаналізовано стан та головні проблеми і небезпеки підготовки до чемпіонату.

М.ТОМЕНКО наголосив, що за результатами звіту парламент звернувся до Кабінету міністрів і Генеральної прокуратури з проханням дати правову оцінку діям окремих посадових осіб, причетних до порушень законодавства України.

Віце-спікер відзначив, що зараз підготовка до проведення чемпіонату вимагає якісно нового підходу, оскільки, на жаль, чиновники, які донедавна відповідали за це, захопилися лише проведенням прес-конференцій та власним пропагуванням. «Натомість, необхідна системна, серйозна робота», - сказав він.

Особливо, за словами віце-спікера, це стосується реконструкції та будівництва спортивних об’єктів. «Показовим прикладом є реконструкція НСК «Олімпійський», де відповідальні чиновники збирали журналістів з нагоди спорудження кожного будівельного елементу. Останнє «серйозне» просування по «Олімпійському» стосувалося монтажу першої колони навісу, який так і не відбувся. Якщо виходити з такої логіки дій, то повинні були б відбутися ще 79 прес-конференцій, оскільки, як відомо, всього необхідно установити 80 таких колон навісу», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за підготовку до Євро-2012 в новому уряді відповідатимуть віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ та міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Р.САФІУЛЛІН.