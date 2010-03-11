АНОНС на 12 березня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Відбудеться координаційна нарада керівників правоохоронних органів України щодо протидії злочинності і корупції у державі. У заході візьме участь Президент України Віктор Янукович. Запрошені: секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса Богатирьова, голова Верховного Суду України Василь Онопенко, голови Комітетів Верховної Ради.

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Прес-конференція на тему: "Прогноз і підготовка до пропуску весняного паводку". Учасники: заступник голови Держводгоспу Микола Бабич і начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

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До Всесвітнього дня прав споживачів Київський Національний торговельно-економічний університет і Громадські організації споживачів проведуть круглий стіл на тему: “Споживча політика: європейський досвід і українські реалії”.

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Відбудеться брифінг на тему: «Прогноз на 2010 рік: ставки по депозитах знизяться, кредити в Україні подешевшають на 3-4%». У роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB.

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Заступник голови КМДА Володимир Головач вручить попередні договори про переуступку права вимоги і відновлення прав постраждалим від злочинної діяльності групи будівельних компаній «Еліта-Центр» на отримання житла.

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