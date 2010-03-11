ГОЛОВНЕ на 11 березня

Хроніка дня

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Економіка

В Україні новий уряд Верховна Рада України затвердила склад Кабінету міністрів.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 240 народних депутатів з 353 зареєстрованих у сесійній залі.

ВР призначила Андрія КЛЮЄВА першим віце-прем`єр-міністром України. Віце-прем`єр-міністрами України призначені Віктор СЛАУТА, Сергій ТИГИПКО, Віктор ТИХОНОВ.

На посаду міністра охорони природного середовища призначено Віктора БОЙКА, Юрія Бойка – на посаду міністра палива та енергетики України.

Костянтин ЄФІМЕНКО призначений на посаду міністра транспорту та зв`язку України, Дмитро КОЛЕСНИКОВ – на посаду міністра промислової політики, Михайло КУЛІНЯКА – на посаду міністра культури і туризму України.

Олександр ЛАВРИНОВИЧ призначений міністром юстиції України. Зиновій МІТНИК – міністр охорони здоров`я, Анатолій МОГИЛЬОВ – міністр внутрішніх справ, Василь НАДРАГА – міністр праці і соціальної політики, Олександр ПОПОВ – міністр з питань житлово-комунального господарства, Микола ПРИСЯЖНЮК – міністр аграрної політики, Равіль САФФІУЛІН – міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту, Дмитро ТАБАЧНИК – міністр освіти і науки, Анатолій ТОЛСТОУХОВ – міністр Кабінету міністрів України, Василь ЦУШКО – міністр економіки, Федір ЯРОШЕНКО – міністр фінансів, Володимир ЯЦУБА – міністр регіонального розвитку і будівництва, Юрій ЯЩЕНКО – міністр вугільної промисловості, Нестор ШУФРИЧ – міністр з питаннях надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Також ВР призначила Костянтина ГРИЩЕНКА міністром закордонних справ України, Михайла ЄЖЕЛЯ – міністром оборони України.

ВР призначила Азарова на посаду прем’єр-міністра

Верховна Рада призначила Миколу АЗАРОВА на посаду прем’єр-міністра України.

За таке рішення проголосували 242 із 343 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав М.АЗАРОВА і подарував йому букет квітів.

Азаров має намір продовжувати співпрацю з МВФ

Новий уряд має намір продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими світовими фінансовими організаціями.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу у четвер.

«Робота з фахівцями місії МВФ і фахівцями Всесвітнього банку, фактично, почнеться вже завтра», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що у разі досягнення згоди про подальшу співпрацю з МВФ, уряд має намір виконувати всі взяті на себе зобов`язання.

За даними Міністерства фінансів України, місію технічної допомоги Міжнародного валютного фонду очікують у Києві 7 квітня 2010 року. Місія працюватиме над підготовкою нового меморандуму між Україною і МВФ.

Фінанси

Мінфін проведе розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України проведе сьогодні розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

До розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 26 вересня 2012 року.

НБУ дозволив новим банкам враховувати субборг

Національний банк України дозволив новоутвореним банкам враховувати субординований борг при розрахунку капіталу другого рівня.

Це передбачено в постанові НБУ від 5 березня 2010 року №113, якою вносяться зміни до пункту 1 постанови Нацбанку №49 від 5 лютого 2009 року «Про окремі питання діяльності банків».

У документі зазначається: «На період до 1 січня 2011 року дозволити банкам, які здійснюють діяльність менш одного року, залучати кошти на умовах субборгу згідно з вимогами розділу ІІІ Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні від 28 серпня 2001 року».

Ця норма набирає чинності з дня підписання постанови НБУ №113.

До цього залучати кошти на умовах субборгу з подальшим їх урахуванням у капіталі другого рівня було дозволено банкам, термін діяльності яких становив не менше одного року.

Транспор

У Київському метро з`являться нові вагони

КП «Київський метрополітен» планує поповнити свій пересувний склад 100 нових вагонів, з яких 75, - російського і 25 вітчизняного виробництва.

Про це повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам заступник голови КМДА Валерій МИРОНОВ.

За його інформацією, це будуть сучасні вагони нового покоління. Зокрема, будуть потужніші двигуни, нова система шумоізоляції, нове антивандальне покриття підлоги і сидінь, комфортніша вентиляція.

Російські вагони будуть виготовлені на ВАТ «Митищі» (м. Москва) і ВАТ «Вагонмаш» (м. Санкт-Петербург), вітчизняні, - на підприємстві ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

«Вони відрізняються за дизайном небагато – українські і російські вагони, але принципової різниці немає», - сказав В.МИРОНОВ.

Він також запевнив, що вагони російські і українські мають однакову ціну.

Заступник мера нагадав, що 100 нових вагонів Київ одержить за лізинговими домовленостями.

У свою чергу начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ повідомив, що завдяки коштам бюджету міста сьогодні на Сирецько-Печерську лінію введено в експлуатацію новий состав, вагони якого виготовлені на російських названих вище заводах.

«Цей состав майже два роки простояв у нашому депо... Були проблеми з проплатою. Зараз оплата відбулася, тому ми його запускаємо», - прокоментував він.

За інформацією П.МІРОШНИКОВА, останній платіж у розмірі 6,5 млн. грн. за цю покупку із загальної суми в 22 млн. було здійснено в 2009 році.

Участь у запуску цього составу взяв київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який заявив журналістам, що особисто хоче переконатися в комфортності нових вагонів.

«Укравтодор» направить на зовнішні борги 6,5 млрд. грн.

«Укравтодор» у 2010 році направить на обслуговування зовнішніх боргів 6,5 млрд. грн.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції глава відомства Вадим ГУРЖОС.

«Погашення кредитів у 2010 році складається з 2,5 млрд. грн. планових погашень, і різниця – це саме ті ж дострокові погашення, які продовжуються ще в 2010 році. Було більше – було 9,7 млрд. грн., але за домовленістю з держбанками і НБУ нам вдалося перенести на майбутні періоди обслуговування цих кредитів і таким чином зменшити фактично навантаження на спецфонд і на обслуговування кредитів у 2010 році», – сказав він.

В.ГУРЖОС нагадав, що проблема з достроковими погашеннями виникла ще в 2009 році. «9,8 млрд. грн. у 2009 році було взагалі обслуговування кредитів під держгарантії. З них 2,4 млрд. грн. – це ті кредити, які планово обслуговувалися, і це було передбачено в держбюджеті, а різниця – понад 7 млрд. грн. – це дострокове погашення кредитів, які ми були змушені заплатити в лютому-березні 2009 року саме в розпал фінансової кризи. Я думаю, ви всі пам`ятаєте історію з «Морган Стенлі» щодо кредиту, який довелося повертати раніше. Це був досить складний момент, який матиме наслідки і в 2010 році», – сказав В.ГУРЖОС.

За його словами, в 2010 році надходження в спецфонд держбюджету за умови ухвалення закону про збільшення акцизу на паливо складуть близько 10 млрд. грн., кредити міжнародних фінансових організацій – 3,5 млрд. грн. «Ці кредитні кошти вже є на сьогодні – це кредити ЄБРР і ЄІБ на дорогу Київ – Чоп, кредит ЄБРР на початок робіт на дорозі Київ–Харків на ділянці Бориспіль–Лубни», – сказав В.ГУРЖОС.

При цьому прямі кредити, за його словами, в 2010 році мають скласти не менше 6,5 млрд.

Також В.ГУРЖОС зазначив, що цього року відомство планує витратити на будівництво і реконструкцію доріг 3,7 млрд. грн. (на 374 км), на капремонти – 5 млрд. грн. (680 км автодоріг).

Агро

Власники земельних паїв в 2009 р здали в оренду 17,5 млн. га

В Україні в 2009 році власники земельних паїв здали в оренду 17,5 млн. гектарів землі, або 63% від загальної площі розпайованих земель, на суму 4,5 млрд. грн., зокрема селяни – на 2 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті України із земельних ресурсів (Держкомзем).

Згідно з повідомленням, станом на 18 лютого ц.р. із загальної суму фактично виплачено 4,3 млрд. грн. (96,4%).

У 2009 році власники права на земельну частку (пай), засвідченого сертифікатом або держактом на право власності на землю, уклали 4 млн. 613,8 тис. договорів оренди земельних паїв (67% від одержаних сертифікатів і держактів).

Середній розмір орендної плати становить 260,2 грн. за 1 гектар на рік.

Серед форм орендної плати превалює натуральна форма – 71,6%.

Валютний ринок

Офіційний курс валют НБУ на 12 березня:

100 USD США – 798.0400 (на 11 березня – 798.2400)

100 EUR – 1089.8832 (на 11 березня – 1086.4046)

10 RUR – 2.7034 (на 11 березня – 2.6854)

Облікові курси банківських металів НБУ з 12 березня

за 10 тройських унцій (грн.):

959 XAU 10 Золото – 88263.22 (на 11 березня – 89762.09)

961 XAG 10 Срібло – 1349.49 (на 11 березня – 1394.53)

962 XPT 10 Платина - 126648.95 (на 11 березня - 128835.94)

964 XPD 10 Паладій - 35991.60 (на 11 березня - 37756.75)