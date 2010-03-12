Герман: Янукович розпустить парламент у разі...

Якщо новостворена коаліція буде визнана неконституційною, то Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розпустить парламент.

Про це заявила заступник глави адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН в ефірі 5 каналу.

"Президент сказав, що він звернеться до Конституційного Суду, щоб суд дав відповідь на запити депутатів, чи можна вважати легітимною цю коаліцію і цей уряд. Суд має три місяці на ухвалення рішення", – цитує Г.ГЕРМАН “Українська правда”.

При цьому вона висловила упевненість, що новосформована команда “ці три місяці не змарнує”. "Буде працювати уряд, запустять механізм реформ", – заявила Г.ГЕРМАН.

"Якщо Конституційний Суд винесе свій вердикт і скаже, що ця коаліція неправочинна – значить, Президент оголосить нові парламентські вибори, і буде сформована нова коаліція, і буде сформований новий уряд", - сказала вона.