"Репортери без кордонів" оприлюднили список ворогів Інтернету
10:04, 12 березня 2010Різне
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Обмеження доступу і тиск на користувачів
Сьогодні організація "Репортери без кордонів" відзначає День боротьби з інтернет-цензурою.
На веб-сайті організації оприлюднено список країн, які "Репортери без кордонів" називають «ворогами» Інтернету. До списку увійшли: Бірма, Китай, Куба, Єгипет, Іран, Північна Корея, Саудівська Аравія, Сирія, Туніс, Туркменія, Узбекистан і В`єтнам.
У цих країнах, як вважає організація, обмежується доступ до Інтернету, а також чиниться тиск на користувачів різними способами.
Окрім того, там же опубліковано список країн, яким "Репортери без кордонів" закидають спроби контролювати всесвітню мережу. До цей списку разом з Австралією, Південною Кореєю, Білоруссю та іншими країнами потрапила Росія.
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