"Репортери без кордонів" оприлюднили список ворогів Інтернету

Сьогодні організація "Репортери без кордонів" відзначає День боротьби з інтернет-цензурою.

На веб-сайті організації оприлюднено список країн, які "Репортери без кордонів" називають «ворогами» Інтернету. До списку увійшли: Бірма, Китай, Куба, Єгипет, Іран, Північна Корея, Саудівська Аравія, Сирія, Туніс, Туркменія, Узбекистан і В`єтнам.

У цих країнах, як вважає організація, обмежується доступ до Інтернету, а також чиниться тиск на користувачів різними способами.

Окрім того, там же опубліковано список країн, яким "Репортери без кордонів" закидають спроби контролювати всесвітню мережу. До цей списку разом з Австралією, Південною Кореєю, Білоруссю та іншими країнами потрапила Росія.