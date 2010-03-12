Склад Кабміну буде змінено?

Заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН не виключає замін у новому складі Кабінету міністрів, якщо деякі міністри не упораються з виконанням своїх обов`язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора у програмі "Я так думаю" на «5 каналі».

"Їх буде замінено на кращих міністрів", - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона відзначила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Центр стратегічних реформ, який розроблятиме політику держави і уряду. "У президентській Адміністрації знаходитиметься той двигун, який генеруватиме ті ідеї і механізми їх реалізації (які пропонуватиме Президент - УНІАН). Я сподіваюся на високий авторитет Президента, на його силу і вміння дисциплінувати команду», - сказала Г.ГЕРМАН.

«Повірте мені, - додала вона, - ЯНУКОВИЧ уміє людей змусити працювати, і цей уряд працюватиме». Можливо, припустила Г.ГЕРМАН, «між міністрами, між Кабміном і Адміністрацією і будуть тертя, однак ніколи не буде конфліктів і сварок». Повірте, ця команда працюватиме, і працюватиме як хороший годинниковий механізм", - заявила Г.ГЕРМАН.

При цьому вона не виключила, що після зміни складу Кабміну до нього зможуть увійти і жінки.