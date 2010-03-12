Тігіпко: Папієва можуть призначити головою Пенсійного фонду

В уряді розглядають можливість призначення Михайла ПАПІЄВА на посаду голови Пенсійного фонду.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Він відзначив, що вірогідність такого призначення велика, однак остаточне рішення ще не ухвалено.

Нагадаємо, в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА М.ПАПІЄВ обіймав посаду міністра праці й соціальної політики.