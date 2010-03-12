Тігіпко: Папієва можуть призначити головою Пенсійного фонду
13:50, 12 березня 2010Різне
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Уряд розглядає таку можливість
В уряді розглядають можливість призначення Михайла ПАПІЄВА на посаду голови Пенсійного фонду.
Про це на прес-конференції в УНІАН заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.
Він відзначив, що вірогідність такого призначення велика, однак остаточне рішення ще не ухвалено.
Нагадаємо, в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА М.ПАПІЄВ обіймав посаду міністра праці й соціальної політики.
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