Головою ГоловКРУ призначено Андрєєва

Головою Головного контрольно-ревізійного управління України призначений Петро АНДРЄЄВ. Про це УНІАН повідомили в ГоловКРУ, посилаючись на розпорядження Кабінету міністрів України №387-р від 11 березня ц.р.

Сьогодні міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО представив колективу ГоловКРУ їхнього нового керівника. Нагадаємо, голова ГоловКРУ Микола Сивульський, призначений на посаду голови Контрольно-ревізійного управління України у середині грудня 2007 року, помер 29 грудня 2009 року.

У середині січня 2010 року Кабінет міністрів України поклав виконання обов`язків голови Головного контрольно-ревізійного управління на першого заступника голови Ігоря ІСКРУ.

До М.СИВУЛЬСЬКОГО - з серпня 2006 року, ГоловКРУ очолював П.АНДРЄЄВ.

П.АНДРЄЄВ народився 2 вересня 1964 року в селі Ярове Тарутинського району Одеської області.

У 1994 році був призначений на посаду заступника голови з виконавчої роботи Южненської міської ради народних депутатів (м. Южне, Одеська обл.).

У 1997 році почав роботу в органах державної податкової служби. До 1999 року працював заступником голови - начальником управління прямих і непрямих податків юридичних осіб ДПА в Одеській області.

У 1999-2003 роках обіймав посаду голови ДПАУ в Сумській області.

Впродовж 2003-2005 років у Міністерстві фінансів України очолював Головне управління податкової й митної політики Департаменту зведеного бюджету, пізніше - Департамент податкової і митної політики.

Із серпня 2006 року по грудень 2007 року - голова Головного контрольно-ревізійного управління України.