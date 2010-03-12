Кабмін призначив керівника Держказначейства

І Держкомфінмоніторінгу

Кабінет Міністрів призначив керівників Державного казначейства і Державного комітету фінансового моніторингу. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні журналістам в Адміністрації Президента. «Ми представили керівника Державного казначейства Сергія ХАРЧЕНКА і Державного комітету фінмониторингу Сергія ГУРЖІЯ», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

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