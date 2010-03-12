Кабмін призначив керівника Держказначейства
16:24, 12 березня 2010Різне
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І Держкомфінмоніторінгу
Кабінет Міністрів призначив керівників Державного казначейства і Державного комітету фінансового моніторингу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні журналістам в Адміністрації Президента.
«Ми представили керівника Державного казначейства Сергія ХАРЧЕНКА і Державного комітету фінмониторингу Сергія ГУРЖІЯ», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.
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