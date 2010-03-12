Онопенко просить Януковича відкласти антикорупційні закони

Голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА підтримати рішення парламенту щодо відтермінування вступу в дію пакету антикорупційних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВСУ заявив сьогодні, під час свого виступу в Генеральній прокуратурі України, на координаційній нараді щодо стану протидії корупції та організованій злочинності за участю Президента України.

«Я попросив Президента підтримати рішення парламенту, щоб грунтовно напрацювати ці закони. Верховний суд у стороні від цього стояти не буде», - сказав В.ОНОПЕНКО.

За його словами, аналіз змісту цих законів свідчить про те, що їхнє застосування становить величезну загрозу конституційним правам і свободам людей, ігноруватиме принцип верховенства права, може призвести до спалаху свавілля тих, хто буде їх застосовувати.

"Безліч положень цих законопроектів є юридично необґрунтованими, суперечливими, штучними для української правової системи, багато з них суперечать Конституції України", - сказав голова ВСУ.

Він нагадав, що 27 липня минулого року Пленум Верховного суду звернувся до Конституційного Суду з конституційним поданням щодо відповідності Конституції низки положень зазначених законів. Конституційний Суд наразі розглядає справу за цим поданням.

"Протидія корупції має вестись правовими засобами відповідно до Конституції”, - переконаний В.ОНОПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції". Закон підтримали 236 із 366 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній халі.

Даним законом передбачено перенести з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року введення в дію законів «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», ухвалених Верховною Радою 11 червня 2009 року.

Перед ухваленням цього рішення заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО нагадав народним депутатам, що дата введення в дію цих законів вже один раз переносилася, і тоді народні депутати запевняли, що наступного разу закони щодо відповідальності «всіх державних службовців – від Президента до народних депутатів України» за корупційні дії набудуть чинності. За його словами, в такому випадку можна пропонувати «відтермінувати введення цих законів на період президентства Віктора ЯНУКОВИЧА».

За перенесення дії антикорупційних законів виступала фракція Партії регіонів. Перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що відтермінування дії цих законів необхідно, оскільки вони містять норми, які «спрямовані проти більшості громадян України». За його словами, даними законами, по суті, було «відкрито фронт боротьби з усіма працівниками освітньої сфери, медицини, з усіма сумісниками, які працюють в приватному підприємництві».

11 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що у разі необхідності буде розглянута можливість пришвидшення вступу в дію антикорупційних законів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, наступ на корупцію є одним з найважливіших завдань, що стоять перед міліцією. Він нагадав, що Верховна Рада раніше ухвалила пакет антикорупційних законів. Деякі з них, за його словами, набудуть чинності з 1 квітня, деякі - з другого півріччя.