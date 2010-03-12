ГОЛОВНЕ на 12 березня

Хроніка дня

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Онопенко просить Януковича відкласти антикорупційні закони

Голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА підтримати рішення парламенту щодо відтермінування вступу в дію пакету антикорупційних законів.

Про це голова ВСУ заявив сьогодні, під час свого виступу в Генеральній прокуратурі України, на координаційній нараді щодо стану протидії корупції та організованій злочинності за участю Президента України.

«Я попросив Президента підтримати рішення парламенту, щоб грунтовно напрацювати ці закони. Верховний суд у стороні від цього стояти не буде», - сказав В.ОНОПЕНКО.

За його словами, аналіз змісту цих законів свідчить про те, що їхнє застосування становить величезну загрозу конституційним правам і свободам людей, ігноруватиме принцип верховенства права, може призвести до спалаху свавілля тих, хто буде їх застосовувати.

"Безліч положень цих законопроектів є юридично необґрунтованими, суперечливими, штучними для української правової системи, багато з них суперечать Конституції України", - сказав голова ВСУ.

Він нагадав, що 27 липня минулого року Пленум Верховного суду звернувся до Конституційного Суду з конституційним поданням щодо відповідності Конституції низки положень зазначених законів. Конституційний Суд наразі розглядає справу за цим поданням.

"Протидія корупції має вестись правовими засобами відповідно до Конституції”, - переконаний В.ОНОПЕНКО.

Економіка

Тігіпко обіцяє через 100 днів повідомити результати роботи уряду

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО обіцяє, що через 100 днів уряд зможе повідомити про серйозні результати щодо стабілізації економічної ситуації в країні.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

«Через 100 днів одержимо перші результати. Я переконаний, що через 100 днів буде про що говорити», - заявив С.ТІГІПКО.

При цьому він утримався від відповіді на запитання, які першочергові кроки, зокрема, що належать до непопулярних, уряд планує зробити найближчим часом.

С.ТІГІПКО повідомив, що прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ висунув перед економічним блоком уряду і перед ним особисто завдання найближчими днями сформувати програму дій на 100 днів і на наступні 3-5 років.

Також він повідомив, що вже сьогодні має намір провести переговори з представниками Міжнародного валютного фонду і Світового банку про відновлення співпраці.

«Сьогодні пройде зустріч з представниками МВФ і СБ. Діалог з МВФ і СБ - це питання компромісів, можливі альтернативи», - відзначив С.ТІГІПКО.

Він не виключив, що перед приїздом місії МВФ до Києва до Вашингтона для зустрічі з фахівцями Фонду доведеться з`їздити і йому особисто.

Кажучи про реформи, С.ТІГІПКО відзначив, що в короткостроковій перспективі насамперед необхідно стабілізувати державні фінанси. «У нас досить великий дефіцит бюджету і ситуацію щодо бюджету не збалансовано. Це – перше завдання. Друге – нам треба стимулювати внутрішніх і зовнішніх інвесторів… І третє – нам необхідно швидко стабілізувати фінансовий сектор – банківський сектор. Без кредитів банківської системи стабільного зростання економіки ми не одержимо. Це короткострокова перспектива. Щодо середньострокової перспективи - ми підготуємо програму, і коли Кабмін її затвердить, тоді детальніше поговоримо», – сказав С.ТІГІПКО.

Також він пообіцяв пізніше дати оцінку економічного і фінансового поточного стану країни.

S&P підвищило рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило суверенний кредитний рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з «CCC+/С» до «B-/C», а суверенний кредитний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті — з «В-/С» до «В/В». Прогноз за рейтингами — «Позитивний». Про це говориться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

«Ми вважаємо, що формування нової правлячої коаліції й Кабінету міністрів в Україні відкриває можливості для покращення координації політики і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ)», - заявив кредитний аналітик Standard & Poor’s Френклін ГІЛЛ.

У повідомленні зазначається, що отримання фінансування за програмою МВФ у розмірі 16,4 млрд. дол. могло б значною мірою допомогти Україні у підвищенні кредитно-грошової та економічної стабільності, у фінансуванні бюджету цього року, а також у покращенні фінансового стану національної пенсійної системи і державної компанії «Нафтогаз».

Також зазначається, що підвищення рейтингів відображає більш високу вірогідність покращення координації політичних зусиль з відновлення економічної, і особливо бюджетної, стабільності. «Ми чекаємо, що новий уряд підготує проект бюджету 2010 р. і представить його на розгляд Верховної Ради до 11 квітня», - говориться в повідомленні.

На думку S&P, зважаючи на те, що деякі статті угоди між Україною і МВФ, можливо, потрібно буде скоригувати, відновлення отримання траншей дозволило б з більшим ступенем упевненості говорити про можливість досягнення стабільності в політиці та макроекономіці. «Ми вважаємо, що підвищення довіри інвесторів, що виражається у збільшенні прямих іноземних інвестицій і більш активному рефінансуванні зовнішніх боргових зобов`язань, сприяло б поліпшенню фінансового рахунку платіжного балансу України», - відзначає рейтингове агентство.

«Прогноз «Позитивний» відображає покращення можливості, що є у нового уряду, взаємодії з президентською адміністрацією для досягнення більш стійкого стану бюджету і подальшої підтримки стабільності фінансового сектора, який серйозно постраждав у період кризи, а також реальної економіки, - вважає Ф.ГІЛЛ. - Крім того, прогноз відображає можливість того, що слідом за останнім туром виборів буде подовження фаз політичного циклу і що ключові керівники в країні змінюватимуться рідше, ніж це відбувалося останні шість років, завдяки чому знизиться ризик повернення до політично мотивованого ухвалення фінансових рішень».

Прогноз «Позитивний» вказує на зростання впливу чинників, що сприяють підвищенню рейтингів у 2010-2011 рр., - за умови зниження тиску на бюджет і платіжний баланс країни.

Фінанси

Стельмах залишиться головою правління НБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що не планує звільняти Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України.

Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні під час зустрічі з новим складом Кабінету міністрів.

«Така швидкість, що не встигли попередити Володимира Семеновича СТЕЛЬМАХА… Микола Янович (АЗАРОВ – УНІАН) вчора налякав, сказав, що у нас дві-три кандидатури вже є на цю посаду. Я хотів би попередити, щоб ви не кидалися такими словами, а, по-друге, рахувалися з моєю точкою зору. Я хочу трошки поправити прем’єр-міністра і сказати, що в мої плани не входить на цьому етапі заміна голови Національного банку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України підкреслив, що В.СТЕЛЬМАХ зараз повинен продовжити працювати на посаді голови правління Нацбанку.

«І ми створимо такий механізм співпраці, який буде задовольняти, перш за все, український народ, економіку і, безумовно, уряд. Таке завдання я йому (СТЕЛЬМАХУ) вже поставив», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

Надходження акцизу до бюджету у лютому збільшилися на 56%

У лютому 2010 р. органами державної податкової служби до Зведеного бюджету мобілізовано акцизного збору з виготовлених в Україні товарів на суму 1,043 млрд. грн., що на 56,5% більше, ніж в лютому 2009 р.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України, переданому агентству УНІАН.

Надходження акцизного збору у лютому 2010 р. збільшилися за рахунок: лікеро-горілчаної продукції - надходження становили 284,4 млн. грн., що на 23,9% більше, ніж у лютому 2009 р. (+54,8 млн. грн.); виноробної продукції – 33,7 млн. грн., зростання на 63,7% (+13,1 млн. грн.); пива – 71,9 млн. грн., зростання на 98,6% (+35,7 млн. грн.); тютюнової продукції – 438,6 млн. грн., зростання на 90,8% (+208,7 млн. грн.); бензинів моторних – 160,6 млн. грн., зростання на 61,8% (+61,3 млн. грн.); інших нафтопродуктів – 45,2 млн. грн., зростання на 7% (+2,9 млн. грн.).

Україна продовжить співпрацю з МВФ

Янукович доручив Грищенку спільно з НБУ розробити програму продовження співпраці України з МВФ та Світовим банком

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру закордонних справ України Костянтину ГРИЩЕНКУ спільно з Національним банком України, а також прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ розробити програму продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення В.ЯНУКОВИЧ зробив сьогодні під час зустрічі з новим складом Кабінету міністрів.

«Треба негайно зайнятися цим питанням, щоб ми відчували, коли, скільки і на яких умовах ми можемо отримати допомогу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також доручив долучитися до цієї роботи першому заступнику глави Адміністрації Президента Ірині АКІМОВІЙ, оскільки питання щодо відновлення співпраці України з МВФ та Світовим банком є першочерговим.

Банківські сховища у Києві можуть бути підтоплені

Національний банк України (НБУ) попереджає про можливе підтоплення банківських сховищ у Києві.

Про це йдеться у телеграмі Головного управління Нацбанку в Києві та Київській області, текст якої має УНІАН.

Головне управління нагадує, що за прогнозами метеорологічних служб України щодо весняної повені 2010 року на річках Дніпровського басейну, існує загроза підтоплення територій окремих районів м. Києва.

Зважаючи на те, що сховища багатьох банків розташовані у підвальних приміщеннях, та існує ймовірність проникнення води у сховища у випадку підняття рівня води у Дніпрі, НБУ рекомендує звернутися до районних органів влади за інформацією щодо ризику підтоплення вулиць міста Києва, на яких розташовані банківські структурні підрозділи.

"Крім того, беручи до уваги можливість підтоплення території Подільського району Києва, та з метою безперебійного забезпечення потреб Київського регіону готівкою, вимагаємо ретельно визначати потреби в отриманні підкріплення готівкою та вивезення надлишків", - йдеться у телеграмі.

Як повідомлялося раніше, центральний апарат просив комерційні банки врахувати ситуацію, що може виникнути через імовірну повінь.

ПЕК

Moody`s відкликало рейтинги Нафтогазу

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s вирішило відкликати рейтинги НАК «Нафтогаз України». Про це йдеться повідомленні Moody`s, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, зокрема, агентство відкликало корпоративний рейтинг НАК «Нафтогаз України» «Caa2» і рейтинг ймовірності дефолту «Ca/LD».

У повідомленні відзначено, що рейтинги відкликані з ділових причин.

За класифікацією Moody`s, боргові зобов`язання з рейтингом категорії «С» означають високу ймовірність дефолту позичальника.

Ціни на бензин в Україні не змінилися

З 5 до 12 березня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися. Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 5 до 12 березня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти такі:

Бензин А-80 – збереглися на рівні 6,77 грн./літр

Бензин А-92 – збереглися на рівні 7,32 грн./літр

Бензин А-95 – знизилися на 0,1% - з 7,80 грн./літр до 7,79 грн./літр

Дизельне паливо – збереглися на рівні 6,75 грн./літр

Також у компанії відзначили, що такі роздрібні ціни залишаються стабільними з 5 лютого.

Будівництво

Парламент відмовився ввести податок на нерухомість

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект Закону України «Про податок на нерухоме майно (нерухомість)».

За проголосувало 159 (при необхідних 226 - УНІАН) із 379 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося запровадити податок на нерухоме майно (нерухомість) фізичних і юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, передбачений Законом України "Про систему оподаткування".

Планувалося, що податок буде стягуватися з усіх видів нерухомого майна, що перебуває у власності зазначених осіб на території України за винятком землі.

Ставки податку планувалося встановити у відсотках від прожиткового мінімуму встановленого на початок року за один квадратний метр сукупного розміру оподатковуваного майна, що належить зазначеним особам.

Законопроект передбачав справляння податку із загального сукупного розміру нерухомого майна, що становить 300 і більше квадратних метрів. Нарахування податку передбачалося централізоване. Тобто, відомості із державного реєстру нерухомого майна мали надсилатися до державних податкових органів за місцем реєстрації (проживання) платників податку.

В свою чергу, державні податкові органи, до встановленого числа поточного року мали аналізувати дані, що надійшли по кожній окремій особі, і встановлювати ставку і розмір податку в залежності від сукупного обсягу нерухомості, що перебуває у власності однієї окремо взятої особи.

Законопроектом не передбачалося надання пільг окремим категоріям населення у зв’язку з тим, що сплата податку, як уже зазначалося, мала здійснюватись у разі наявності у платників податку більше 300 кв. м. нерухомого майна. Тому платники податку, які мають у власності кількість нерухомого майна у таких розмірах, мали усі можливості (в т.ч. фінансові) для її оплати, вважали автори законопроекту.

Інвестори «Еліта-Центр» одержать житло

За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО сьогодні було вручено постраждалим від злочинної діяльності групи будівельних компаній «Еліта-Центр» договори на отримання житла по проспекту Правди, 5.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що договори вручив заступник голови КМДА Володимир ГОЛОВАЧ.

Між тим у повідомленні не вказується, скільком інвесторам було вручено відповідні документи.

Водночас у прес-службі запевнили, що Київською міською держадміністрацією буде продовжено роботу щодо забезпечення житлом інших постраждалих від діяльності «Еліта-Центр», і найближчим часом планується підписання таких договорів на наступних об’єктах.

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9730/7,9825 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9760/7,9795 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9735/7,9870 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжбанку ціни на долари дещо знизилися після зниження Національним банком України курсу купівлі долара до рівня 7,9760 грн./дол.

О 10:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9760 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2716/0,2720 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2719/0,2721 грн./рубль. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль упав і становить 29,2860 рубля за долар (-0,1840).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3712/1,3714 дол./євро, а на 15:00 виросли до 1,3766/1,3768 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9310/10,9475 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,9525/10,9605 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли значень 10,9680/10,9795 грн./євро.

Офіційний курс НБУ на 13 березня

100 USD США – 797.8000 (на 12 березня – 798.0400)

100 EUR – 1098.1717 (на 12 березня – 1089.8832)

10 RUR – 2.7146 (на 12 березня – 2.7034)

Облікові курси банківських металів НБУ на 13 березня

за 10 тройських унцій (грн.):

959 XAU 10 Золото – 89253.88 (на 12 березня – 88263.22)

961 XAG 10 Срібло – 1380.99 (на 12 березня – 1349.49)

962XPT10Платина-129163.82(на12березня-126648.95)

964XPD10Паладій-37177.48(на12березня-35991.60)