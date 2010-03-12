АНОНС на 15 березня

Прес-конференція голови Держспоживстандарту України Лариси Лосюк за наслідками діяльності Комітету у напрямі захисту прав споживачів.

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Прес-конференція на тему: «Антикризові дії нового уряду. Поради експертів». Учасники: член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Віктор Лисицький; директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов та ін.

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Прес-конференція Агентства моделювання ситуацій на тему: «Новий уряд України: який він, основні його пріоритети, чого від нього чекати?». Учасники: Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій; Олексій Голобуцький, заступник директора Агентства моделювання ситуацій.

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Відбудеться зустріч учасників Фінансового прес-клубу на тему: "Банки і бізнес: проблеми відносин". Запрошені: Вадим Пушкарьов, голова правління ВТБ банка (Україна); Дмитро Зінков, голова правління ОТР Банка (Україна).

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Відбудеться прес-брифінг на тему: «Основні тенденції розвитку ринку депозитів: аналіз і прогноз розвитку в 2010 році». Учасники: Петро Барон, голова Правління VAB Банка; Цветан Петрінін, зам.председателя Правління, директор по роздрібному бізнесу і дистрибуції VAB Банку та ін.

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Круглий стіл на тему «Чи вдасться відремонтувати дороги після зими в Києві?». Учасники: Георгій Глінський, ген.директор комунальної корпорації «Київавтодор»; Владислав Ярцев, депутат Київської міської ради (БЮТ), член комісії з житлово-комунального господарства та ін.

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Прес-конференція за участю голови правління Банку ПІВДЕННИЙ Вадимом Мороховським, під час якої журналісти дізнаються про стратегічні плани розвитку фінансової структури на 2010 рік.

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У Шевченківському районному суді міста Києва продовжиться розгляд поділа за позовом ООО «Інвестиційна будівельна група» проти п`яти жителів вулиці Гончаря 17-23. Кияни вже другий рік підряд активно виступають проти будівництва елітного десятиповерхового комплексу (Fresco Sofia) в буферній зоні заповідника «Софія Київська».

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