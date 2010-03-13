Внаслідок прориву дамби в Казахстані загинуло 25 чоловік

Число загиблих внаслідок прориву дамби в селі Кизилагаш Алматинської області Казахстану досягло 25 чоловік. Їх особи уточнюються, повідомляє ІТАР-ТАСС.

В обласному управлінні з НС вважають, що, найімовірніше, кількість загиблих зросте, оскільки є зниклі безвісти.

За дорученням президента Казахстану на місце трагедії відбув прем`єр-міністр Карім МАСИМОВ і керівники цілого ряду міністерств.

В Аксуському районі Алматинської області на водосховищі "Кизилагаш" через випадання опадів і підвищення температури повітря у четвер увечері стався прорив тіла дамби зі східного боку. Вода, що хлинула, підтопила 257 дворів в однойменному селі, де проживає близько 3 тис. чоловік.

Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ надіслав телеграму співчуття сім`ям загиблих під час прориву дамби.