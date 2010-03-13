У Росії пройдуть регіональні вибори

День заборони на будь-яку агітацію перед єдиним днем голосування в Росії, який припадає на 14 березня, настав у суботу.

Як передає NEWSru, згідно з виборчим законодавством, опівночі з п`ятниці на суботу за місцевим часом набуває чинності заборона на будь-які види передвиборної агітації. Ця доба "тиші" дається виборцям для того, щоб вони могли прийняти рішення про свій вибір свідомо, без будь-якого впливу чи тиску.

Цього разу в Росії в єдиний день голосування в 76 суб`єктах країни пройде понад 6,2 тисяч виборів різних рівнів і референдумів, зокрема у восьми суб`єктах - Свердловській, Курганській, Рязанській, Калузькій і Воронезькій областях, а також у Хабаровському краю, Республіці Алтай і Ямало-Ненецькому автономному окрузі - пройдуть вибори до регіональних парламентів.

За виборами спостерігатимуть понад 100 тисяч спостерігачів, які, згідно із законом, зможуть контролювати хід голосування на регіональних виборах 14 березня, але їхнє реальне число, найімовірніше, буде набагато меншим, повідомив член ЦВК РФ Ігор БОРИСОВ.

Також він повідомив, що подивитися, як проходить голосування 14 березня, зможуть іноземці, зокрема представники Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, але тільки в статусі гостей, а не спостерігачів.