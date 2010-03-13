Тимошенко не буде прем’єром тіньового уряду

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко не буде прем’єр-міністром у тіньовому уряді.

Як повідомляє прес-служба Громадянського руху «Народна Самооборона», про це заявив її лідер Юрій ЛУЦЕНКО в ефірі програми «Шустер Live».

«Смію вас запевнити, що ТИМОШЕНКО не буде прем’єром у тіньовому уряді, бо вона не за посаду б`ється, а за країну», - сказав він.

«Я, наприклад, не буду тіньовим міністром внутрішніх справ, бо мене цікавить справа в цілому, а не просто посада, до якої треба добігти через пару років», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Лідер «НС» також вважає, що «опозиція має бути об’єднаною».

«Я впевнений, що ми знайдемо спільну мову і з ЯЦЕНЮКОМ, і з КИРИЛЕНКОМ. Із усіма тими, хто не сприймає курс Партії регіонів», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.