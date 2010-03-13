В Херсонський області залишаються підтопленими 64 будинки та 190 садиб

В Херсонський області станом на ранок 13 березня залишаються подтопленими 64 житлові будинки і 190 садиб в 6 населених пунктах області, зокрема, 2 будинки і 16 садиб - в м. Херсоні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрацій, найскладніша ситуація - в Цюрупинському районі, де підтоплені 48 будинків та 115 садиб.

За даними Головного управління МНС в області, на ліквідації підтоплень від Держводгоспу, а також комунальних служб працюють 67 чоловік та 19 одиниць техніки, у тому числі від МНС - 8 чоловік і 1 одиниця техніки.