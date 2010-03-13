Почалася Всеукраїнська кампанія «Табачник – іди геть!»

У Тернополі молодіжні організації започаткували Всеукраїнську кампанію «Табачник – іди геть!».

Як повідомив кореспонденту УНІАН ініціатор кампанії Назар ЗЕЛІНКА, акція спрямована на те, щоб через тиск громадської думки добитися відставки новопризначеного міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА. Кампанію зокрема підтримали місцеві лідери ряду студрад вишів міста, учнівського парламенту «Наснага», таких МГО, як AIESEC, Фундація Регіональних ініціатив, Асоціація прав і свобод молоді «Дружба», «Cпорт-Клас», «Зарево», туристичний клуб «Кристал» та інші.

Оргкомітет кампанії закликає однодумців писати гасло кампанії у всіх можливих для цього місцях. «Наш метод – масовий громадянський активний спротив в аудиторії чи кафедрі університету, в школі і перед установами управлінь та Міністерства освіти і науки. Напиши на шкільній чи аудиторській дошці, на молодіжному форумі, на асфальті перед входом, на дошці оголошень, всюди де тільки дозволить уява та не буде порушуватись благоустрій «Табачник – іди геть!», – закликає оргкомітет кампанії.

Киянам оргкомітет пропонує приклеїти перед входом в Міністерство освіти і науки листівку з закликом «Табачник, іди геть!» або подібного змісту.

«Це перші кроки! Якщо нас не послухають – ми підемо далі!», – йдеться в повідомленні оргкомітету.

Н.ЗЕЛІНКА розраховує, що кампанію підтримають не лише школярі і студенти, а й вчителі та професорсько-викладацький склад вишів.

Ініціативу такої кампанії він пояснює потенційними загрозами, які несе призначення Д.ТАБАЧНИКА. «Довіряючи йому освітню галузь, ми ризикуємо втрати чи не найбільший суспільний набуток останніх років – зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке зруйнувало корупційні схеми при вступах у ВНЗ й для мільйонів дітей дало можливість лише завдяки власним знанням здобути вищу освіту. Крім того, в своїх заявах як «міністр тіньового уряду» ТАБАЧНИК наголошував на зміні шкільних програм з історії, що фактично зруйнує усі набутки у цій сфері останніх років», – переконаний Н.ЗЕЛІНКА.

Він також висловив переконання, що таку високу посаду не має права займати особа, яка відкрито й системно виступає проти єдиної державної української мови, національної історії та соборності. «ТАБАЧНИК неодноразово подавав неправдиві свідчення про ОУН-УПА та її провідних діячів. Лише в останні роки з-під його пера, спільно із комуністом КРЮЧКОВИМ, вийшли кілька праць, які повністю перечать історичній правді та спрямовані на розкол українського суспільства. ТАБАЧНИК також сумно прославився й заперечуючи трактування Голодомору як геноциду українського народу», – нагадав Н.ЗЕЛІНКА.