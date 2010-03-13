Головне на 13 березня

На сьогодні, незважаючи на складну ситуацію у фінансовій системі України, в країні немає загрози дефолту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

«Ні. Я вас запевняю, що ні», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО, відповідаючи на питання, чи є така загроза.

2 березня перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА висловила думку, що на сьогодні ситуація з внутрішніми боргами України може свідчити про існування ризиків технічного дефолту, тоді як ситуація із зовнішніми боргами таких ризиків не демонструє.

Кабінет міністрів України звільнив керівників Пенсійного фонду - Олексія ЗАРУДНОГО і Державного казначейства - Тетяну СЛЮЗ.

Про це сьогодні журналістам повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО.

Він зазначив, що відповідні рішення були ухвалені унаслідок «незадовільного стан справ» у відомствах, які вони очолювали.

В.ЛУК‘ЯНЕНКО також повідомив, що на сьогодні розглядається питання про передачу матеріалів про діяльність екс-керівників ПФ і Держказначейства до правоохоронних органів.

В найближчому майбутньому ринок відреагує на відсутність будівельного заділу зростанням цін на житло, через те, що пропозиція явно не задовольнятиме попит.

Про це у статті для газети «Дзеркало тижня» (№10 (790) від 13 - 19 березня 2010 р.) заявив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, президент Будівельної палати України Володимир ПОЛЯЧЕНКО.

Він нагадав, що в 2009 році обсяг будівельних робіт, виконаних підприємствами галузі власними силами, скоротився порівняно з 2008 роком на 48,2%.

«У 2009 році в країні введено в експлуатацію 6,4 млн. квадратних метрів житла. За обсягами введення житла ми скотилися до рівня 2003 року», - зазначив В.ПОЛЯЧЕНКО.

За його словами, із загальної кількості розпочатих житлових об’єктів майже 2/3 призупинено або законсервовано, при цьому будівництво нових об’єктів практично не розпочиналося.

«В найближчому майбутньому ринок відреагує на відсутність будівельного заділу зростанням цін на житло. Пропозиція явно не задовольнятиме попит», - переконаний В.ПОЛЯЧЕНКО.

У Луганській області 4 міста цілком відмовилися від централізованого опалення. Це міста – Красний Луч, Петровське, Лутугино і Перевальск.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні економіки Луганської облдержадміністрації, у цих містах об`єкти соціального призначення переведені на локальне, а житло - на індивідуальні системи опалення. Там, де системи централізованого теплопостачання ще зберігаються, проводиться робота з впровадження альтернативних видів палива (переведення котлів на вугілля, установка електрокотлів, теплових насосів).

У неділю, 14 березня, на території України синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, часом пройде невеликий сніг і мокрий сніг, на Закарпатті та півдні з дощем. На дорогах, крім більшості районів Криму та Приазов`я, очікується ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях та Криму окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від 2 до 7° морозу, на узбережжі Криму від нуля до 3° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та у південній частині до 7° тепла; на високогір`ї Карпат вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві й області буде хмарно з проясненнями. Часом можливий невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі на Київщині 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У столиці температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

(УНІАН)