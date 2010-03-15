У Японії стався землетрус магнітудою 6,6
09:00, 15 березня 2010Різне
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На 283 км від Токіо
Землетрус магнітудою 6,6 стався вчора на західному узбережжі острова Хонсю в Японії, повідомляє РІА «Новости».
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився на відстані 283 км від Токіо на глибині 26,4 км. Підземні поштовхи відчувалися у столиці Японії.
Відомостей про масштаби руйнувань або жертви стихійного лиха не надходило.
Американські сейсмологи не виключили можливості виникнення цунамі, проте Національна геологічна служба Японії це не підтвердила.
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