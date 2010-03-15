У Японії стався землетрус магнітудою 6,6

Землетрус магнітудою 6,6 стався вчора на західному узбережжі острова Хонсю в Японії, повідомляє РІА «Новости».

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився на відстані 283 км від Токіо на глибині 26,4 км. Підземні поштовхи відчувалися у столиці Японії.

Відомостей про масштаби руйнувань або жертви стихійного лиха не надходило.

Американські сейсмологи не виключили можливості виникнення цунамі, проте Національна геологічна служба Японії це не підтвердила.