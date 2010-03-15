Україна збільшила імпорт текстилю на 7%

Україна в січні 2010 року збільшила імпорт текстилю і виробів з нього на 6,5%, порівняно з січнем 2009 року, – до 78 млн. 412,2 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період експорт текстилю і виробів з нього збільшився на 7,8% – до 54,439 млн. дол.

Зокрема, повідомляється, що імпорт тканин з бавовни збільшився на 44,3% – 10 млн. 813,5 тис. дол., експорт – на 38,%, до 551,2 тис. дол.

Імпорт шерсті в січні ц.р. зменшився на 23,3% – до 978,2 тис. грн., експорт – на 18,3%, до 257,1 тис. дол., порівняно з січнем 2009 р.

Як повідомлялося, Україна в 2009 році, порівняно з 2008 р., скоротила імпорт текстилю і виробів з нього на 32,5% – до 1 млрд. 416 млн. 920,9 тис. дол.; експорт скоротився на 27,6% – до 712 млн. 946,6 тис. дол.