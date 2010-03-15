Україна збільшила імпорт фармпродукції на 51% - Держкомстат

Україна в січні 2010 року збільшила імпорт фармацевтичної продукції на 50,7%, порівняно з січнем 2009 року, – до 110 млн. 332,1 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, експорт фармацевтичної продукції за вказаний період збільшився на 53% – до 6 млн. 537,8 тис. дол.

За даними Держкомстату, імпорт ефірних масел і косметичних препаратів за перший місяць 2010 року збільшився на 20% – до 42 млн. 465,4 тис. дол., експорт – збільшився на 9,1%, до 5 млн. 405,7 тис. дол.

Імпорт мила і миючих засобів за вказаний період збільшився на 22,8% – до 21 млн. 259,4 тис. дол., експорт – на 3,3%, до 5 млн. 437,4 тис. дол.

Як повідомлялося, Україна протягом 2009 року скоротила імпорт фармацевтичної продукції на 12,5% - до 2 млрд. 130 млн. 331,5 тис. дол., порівняно з аналогічним періодом 2008 року, експорт скоротився на 0,7% - до 150 млн. 46,4 тис. дол.