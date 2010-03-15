Онук Бандери запропонував Януковичу варіант розв’язання конфлікту

Онук лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери виступив з пропозицією до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, за якою готовий повернути нагороду Героя України, присвоєну його діду, якщо глава держави відмовиться від резиденції “Межигір’я”.

Про це йдеться у відкритому листі Степана БАНДЕРИ-молодшого до Президента України В.ЯНУКОВИЧА, розміщеному на його блозі в Інтернеті.

С.БАНДЕРА зазначає, що присвоєння попереднім Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ звання Героя України С.Бандері створює для чинного глави держави В.ЯНУКОВИЧА багато незручностей під час ведення міжнародного діалогу як з Росією, так і з Європейським Союзом.

Водночас він зауважує, що В.ЯНУКОВИЧ отримав у приватну власність резиденцію “Межигір’я”, відповідно до рішення В.ЮЩЕНКА. А відтак, вважає онук С.Бандери, необхідно взаємними вчинками виправити ці помилки колишнього Президента В.ЮЩЕНКА, щоб Україна позбулася конфліктних ситуацій у зовнішній і внутрішніх відносинах.

“Якщо я поверну нагороду Героя України, держава матиме нижчі ціни на російський газ, а також можливість запровадити зону вільної торгівлі з ЄС, що матиме позитивні фінансові результати в мільйони євро. Водночас Ваша приватна власність також може принести державі значні фінансові надходження. Разом ми наповнимо державний бюджет та допоможемо виплачувати заробітні платні лікарям, учителям, а також й пенсії”, - йдеться у відкритому листі С.БАНДЕРИ до Президента України.

Він також запропонував В.ЯНУКОВИЧУ призначити для цього обміну час і місце - “стрєлку”. “Я прийду. Це буде чоловік із золотою зіркою на лацкані”, - уточнив С.БАНДЕРА і пояснив, що іронічний стиль листа він обрав через абсурдність, до якої дійшла сьогодні дискусія навколо присвоєння його діду звання Герой України.