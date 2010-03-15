Україна збільшила імпорт органічних хімічних сполук на 90%

Україна в січні 2010 року збільшила імпорт органічних хімічних сполук на 91,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, – до 35 млн. 105,1 тис. дол..

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому експорт органічних хімічних сполук збільшився на 70,9% – до 23 млн. 14,5 тис. дол.

Також збільшився експорт продуктів неорганічної хімії на 13,5% – до 60 млн. 371,6 тис. дол., імпорт – зменшився на 21,4%, до 11 млн. 942,6 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна скоротила імпорт органічних хімічних сполук на 29,8%, порівняно з 2008 роком, – до 544 млн. 368,4 тис. дол., експорт – на 68,3%, до 152 млн. 354,1 тис. дол. Імпорт продуктів неорганічної хімії в 2009 році скоротився на 30,3% – до 245 млн. 907 тис. дол., експорт – на 57,1%, до 687 млн. 407,1 тис. дол.