Головне на 15 березня

Фінанси

Українські банки в січні-лютому 2010 року скоротили збитки більш ніж на 30%, порівняно з січнем-лютим 2008 року – до 1,377 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків порівняно з відповідним періодом 2009 року скоротилися на 15,7% і становили 21,4 млрд. грн. Витрати банків за звітний період скоротилися на 16,5% і становили 22,8 млрд. грн. Негативний фінансовий результат по системі банків на 1 березня 2010 року становив 1,4 млрд. грн.», – йдеться в повідомленні.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення віце-прем`єр-міністру з питань економіки Сергію ТІГІПКУ підготувати і провести цього тижня перше організаційне засідання урядового комітету з питань системних структурних реформ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, відповідне доручення було озвучене сьогодні на нараді у прем`єр-міністра.

Також С.ТІГІПКУ доручено протягом двох тижнів підготувати пропозиції щодо підтримки українського експорту і стабілізації зовнішньоекономічного платіжного балансу.

Від`ємне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні в січні становило 314 млн. дол.

Від`ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні 2010 року становило 314,2 млн. дол. проти позитивного сальдо в розмірі 396,2 млн. дол. в січні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні ц.р. проти січня 2009 року експорт товарів зріс на 23,6% - до 3 млрд. 011,8 млн. дол., імпорт - на 63%, до 3 млрд. 326 млн. дол. Також повідомляється, що коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,91 (у січні 2009 року - 1,19).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 169 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з січнем 2009 року, збільшилася частка чорних металів - із 29,8% до 31,6%, зернових культур - із 7,8% до 8,5%, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її переробки - з 6,3% до 8,3%, механічних машин - із 4,8% до 5,2%, руди, шлаків та золи - з 2,3% до 4,3%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання - з 2,7% до 3,2%.

Водночас зменшилася частка жирів та олій тваринного або рослинного походження - з 5,8% до 4,6%, електричних машин - з 4,2% до 3,6%, виробів із чорних металів - з 5% до 3% , добрив - з 3,1% до 2,9%, продуктів неорганічної хімії - з 2,2% до 2%, насіння та плодів олійних рослин - із 3% до 0,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її переробки - з 26,5% до 42,8%, електричних машин - із 4,2% до 4,8%, чорних металів - із 2,2% до 3%.

Зменшилася частка фармацевтичної продукції - з 3,6% до 3,3%, наземних транспортних засобів, крім залізничних, - із 8,1% до 3%, паперу та картону - з 2,8% до 2,4%, їстівних плодів і горіхів, цитрусових - із 3,3% до 1,8%.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9710/7,9815, на 12.00 звузився спред - 7,9720/7,9765. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9735/7,9750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 10.30 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9740.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2716/0,2720, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2717/0,2719. На момент закриття ціни знизилися до 0,2716/0,2718.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,3450 (+0,0590).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3705/1,3780.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9495/10,9675, на 12.00 ціни пішли вниз - 10,9340/10,9435. на момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 10,9345/10,9405.

Новини ПЕК

Кабінет міністрів України призначив головою правління НАК «Нафтогаз України» Євгена БАКУЛІНА. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, сьогодні відбулося представлення Є.БАКУЛІНА колективу компанії.

При цьому він додав, що представив Є.БАКУЛІНА міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО.

Нагадаємо, попередній керівник «Нафтогазу України» Олег ДУБИНА на початку березня був звільнений за власним бажанням.

Підприємства теплової комунальної енергетики (ТКЕ) заборгували за спожитий з початку нового опалювального сезону 2009-2010 рр. (з 1 жовтня 2009 р.) природний газ 3,88 млрд. грн. (рівень розрахунків - 52%).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні зазначається, що, за оперативною інформацією, підприємства ТКЕ 11 з 27 регіонів України мають заборгованість за газ у поточному опалювальному сезоні на рівні, що перевищує 100 млн. грн.

Найбільшу заборгованість за поточне споживання газу накопичили підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Луганської, Одеської, Запорізької, Київської, Чернігівської. Житомирської, Львівської областей і АР Крим. Найнижчий рівень розрахунків мають підприємства ТКЕ Луганської, Закарпатської, Одеської і Житомирської областей (менш як 40%).

Крім того, росте заборгованість АЕК «Київенерго» за спожитий у 2009-2010 роках природний газ. Станом на 12 березня борг підприємства перед ДК «Газ України» становить понад 1,87 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 39%).

ДК "Газ України" зазначає, що незадовільні розрахунки за газ є наслідком низького рівня фінансово-господарської діяльності підприємств ТКЕ і неефективного керівництва ними з боку місцевих органів влади.

Значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює акумуляцію НАК «Нафтогаз України» коштів для своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.

Росія не збирається об`єднувати проекти будівництва газопроводів «Набукко» і «Південний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Москві повідомив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО, коментуючи пропозицію керівника італійської газової компанії Eni Паоло СКАРОНІ об`єднати ділянки перетину цих газопроводів.

Зокрема С.ШМАТКО сказав: «Ми не обговорюємо ці речі».

Як відомо, П.СКАРОНІ виступив з такою пропозицією 10 березня, зазначивши, що це допоможе скоротити оперативні витрати і збільшити коефіцієнт корисної дії газопроводу.

Керівник італійської компанії вважає, що Європа на фоні зростаючої потреби в газі повинна збільшити інвестиції в інфраструктуру, щоб сприяти поставкам газу з «нових джерел» - таких країн, як Туркменістан, Казахстан, а також з африканського континенту.

Соціальна політика

Кількість зареєстрованих безробітних у цілому по Україні на 1 березня ц.р. склала 530,3 тис. чоловік, що на 0,7%, або 3,6 тис. чоловік, більше, ніж на 1 лютого 2010 року (526,7 тис. чоловік).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 березня 2010 року склав 1,9% від кількості населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які на 1 березня ц.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилася на 0,5%, порівняно з аналогічним показником на 1 лютого ц.р., і склала 411,1 тис. чоловік.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 11,04 грн. – до 666,6 грн. (на 1 січня 2010 року – 655,56 грн.).

В Україні на 10 робочих місць претендують 83 особи (на 1 січня 2010 року - 82 особи).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

При цьому, за даними Держкомстату, кількість українців, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2010 року збільшилася на 0,3% – до 547 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 542,8 тис. осіб , на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб).

На 1 березня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 65,9 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 65,8 тис. осіб ). Зокрема, в лютому 2009 року потреба підприємств у працівниках збільшилася на 0,3 тис. осіб.

(УНІАН)