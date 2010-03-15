Курс НБУ на 16.03.10

Офіційний курс НБУ на 16.03.10100 USD - 797.6700 (15 березня - 797.8000)100 EUR - 1093.2067 (15 березня - 1098.1717)10 RUR - 2.7191 (15 березня - 2.7146)Облікові курси банківських металів на 16.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88062.77 (15 березня-89253.88)961 XAG 10 Срібло-1357.63 (15 березня-1380.99)962XPT10Платина-128265.34(15 березня-129163.82)964 XPD 10 Паладій-36533.29 (15 березня-37177.48)

Офіційний курс НБУ на 16.03.10 100 USD - 797.6700 (15 березня - 797.8000) 100 EUR - 1093.2067 (15 березня - 1098.1717) 10 RUR - 2.7191 (15 березня - 2.7146) Облікові курси банківських металів на 16.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-88062.77 (15 березня-89253.88) 961 XAG 10 Срібло-1357.63 (15 березня-1380.99) 962XPT10Платина-128265.34(15 березня-129163.82) 964 XPD 10 Паладій-36533.29 (15 березня-37177.48)

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