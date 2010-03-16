Кримський прем'єр і спікер написали заяви про відставку

Представник Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО подав заяву про складання повноважень спікера Верховної Ради Криму.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова Постійної комісії ВР Криму мандатної, з депутатської етики, організації роботи ВР і ЗМІ Юхим ФІКС.

За його словами, відповідну заяву А.ГРИЦЕНКА планується розглянути 17 березня на засіданні кримського парламенту.

«У середу буде чергове сесійне засідання, на якому буде розглянуто, в тому числі, й заяву голови Верховної Ради Криму (про відставку)», - сказав Ю.ФІКС по телефону.

За його словами, до порядку денного засідання внесено питання про обрання нового керівника кримського парламенту.

Крім того, як повідомляють місцеві ЗМІ, заяву про відставку написав голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА.

У проекті порядку денного засідання ВР Криму, розміщеному на його офіційному сайті, є питання про розгляд заяви В.ПЛАКІДИ і про обрання нового прем`єра автономії, а також про розгляд заяви першого віце-спікера Григорія ІОФФЕ.

За даними кримського депутата від партії «Союз» Володимира КЛИЧНІКОВА, за відставку А. ГРИЦЕНКО в середу готові проголосувати абсолютна більшість депутатів.

«Всі інші питання - щодо складу Ради Міністрів Криму та президії парламенту - будуть вирішені вже при новому спікері. Зараз ми свідомо їх не торкаємося, щоб не відволікати увагу від головної теми - відставки людини (А. ГРИЦЕНКА), яка всіх відверто “дістала”», - цитує В. КЛИЧНІКОВА прес-служба кримської організації «Союз».

Очікується, що новим спікером буде обрано Володимира КОНСТАНТИНОВА, депутата парламенту автономії і виконуючого обов`язки лідера кримської організації Партії регіонів.

На посаду прем`єра, швидше всього, буде висунуто депутата Верховної Ради України, заступника голови Партії регіонів Василя ДЖАРТИ, який у ПР є куратором Криму.

А. ГРИЦЕНКО керує парламентом автономії з травня 2006 року.

В. ПЛАКІДА очолює Раду Міністрів Криму з червня 2006 року.

А. ГРИЦЕНКО, В. ПЛАКІДА і Г. ІОФФЕ – членів Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня учасники засідання ради кримської організації Партії регіонів запропонували фракції регіоналів у парламенті автономії ініціювати проведення позачергового засідання для зміни спікера. На посаду нового голови парламенту вони рекомендували кандидатуру виконуючого обов`язки керівника кримської організації ПР В.КОНСТАНТИНОВА.

Минулого тижня А.ГРИЦЕНКУ передали вимогу про скликання засідання для зміни спікера, звільнення з посад двох віце-спікерів і голів постійних комісій парламенту Криму, під якою підписалися 52 зі 100 депутатів.

12 березня стало відомо, що А.ГРИЦЕНКО повернув групі депутатів документи, пославшись на те, що підписанти не обгрунтували необхідність скликання засідання, а представлені проекти рішень підготовлені з порушенням регламенту парламенту.