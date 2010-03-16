Анонс на 16 березня
АМК розгляне недоросовісну рекламу “Лазолвану”Гендиректор «АрселорМіттал Кривий Ріг» розповість про результати 2009 рокуЕксперти про підвищення ціни на газ для населення
Відбудеться засідання Антимонопольного комітету України, на якому розглядатиметься справа про розповсюдження австрійською компанією «Boehringer Ingelheim RCV GMBH & Co KG» недобросовісної реклами відомого лікарського засобу «Лазолван». Мова піде про введення в оману українських споживачів. Учасники: в.о. голови Комітету Олександр Мельниченко, повноважні представники компаній-відповідачів, учасники ринку реклами і представники профільних органів влади.
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Генеральний директор ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Жан Жує дасть у Києві прес-конференцію про результати діяльності підприємства у 2009 році.
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Прес-конференція за участю голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій Людмили Супрун, присвячена основним результатам діяльності Держінвестицій у 2009 році і планам на 2010 рік.
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Під головуванням Президента УСПП Анатолія Кінаха відбудеться спільне засідання громадських організацій - партнерів УСПП. Розглядатиметься участь громадських об`єднань у виконанні завдання консолідації суспільства, в об`єднанні зусиль навколо реалізації антикризових заходів, у впровадженні стратегії розвитку країни. Буде визначено план подальшої діяльності Союзу громадських організацій України «Народна більшість» тощо.
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Прес-конференція на тему: «Збільшення ціни на газ для населення: нічого особистого, тільки бізнес з МВФ?». Учасники: Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України»; Володимир Омельченко, експерт енергетичних програм Центру Разумкова. До участі запрошений Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос».
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На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція на тему: "Реалії і перспективи розвитку відносин публічно-приватного партнерства в Україні".
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Прес-конференція на тему: "Баланс ринку і ціни на сталь в 2010 році" за участю директора державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Володимира Власюка.
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Відбудеться засідання громадської ради при Державному комітеті України з водного господарства. На засіданні розглядатиметься питання про водогосподарську ситуацію і підготовку до пропуску весняного паводку в 2010 році.
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14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Підприємці України вимагають: «Досить розмінювати керівні посади і політичну доцільність на економічну стабільність середнього класу». Неприкрита залежність керівників Держкомпідприємництва від органів влади і політичних партій, що панувала до 2009 року, призвела до повної втрати довіри з боку малого і середнього бізнесу України до Комітету. Кандидатура голови Держкомпідприємництва повинна пропонуватися підприємницькою громадськістю, а не бути предметом політичних торгів і взаєморозрахунків між лідерами коаліції. Буде оприлюднено звернення підприємців до Президента України з пропозицією виконати своє передвиборне гасло і сприяти формуванню команди справжніх професіоналів. Учасники: голова Федерації профспілок малого і середнього бізнесу Наталя Кожевіна, голова Миколаївської обласної фармацевтичної асоціації «Фармрада» Олена Прудникова, голова регіональної ради перевізників-учасників АСМАП Валерій Черненко, представник підприємців МАФ м. Києва Віталій Андрєєв (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.
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За участю заступника голови КГГА Людмили Денbсюк відбудеться засідання круглого столу на тему: «Проблематика дозвільної системи в м. Києві».
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На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція голови Профспілки працівників галузі земельних відносин України Дмитра Філіпчука на тему: "Підсумки роботи Держкомзему: чи збережуться корупційні схеми при новому Кабміні?"
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