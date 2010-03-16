Анонс на 16 березня

Відбудеться засідання Антимонопольного комітету України, на якому розглядатиметься справа про розповсюдження австрійською компанією «Boehringer Ingelheim RCV GMBH & Co KG» недобросовісної реклами відомого лікарського засобу «Лазолван». Мова піде про введення в оману українських споживачів. Учасники: в.о. голови Комітету Олександр Мельниченко, повноважні представники компаній-відповідачів, учасники ринку реклами і представники профільних органів влади.

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Генеральний директор ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Жан Жує дасть у Києві прес-конференцію про результати діяльності підприємства у 2009 році.

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Прес-конференція за участю голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій Людмили Супрун, присвячена основним результатам діяльності Держінвестицій у 2009 році і планам на 2010 рік.

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Під головуванням Президента УСПП Анатолія Кінаха відбудеться спільне засідання громадських організацій - партнерів УСПП. Розглядатиметься участь громадських об`єднань у виконанні завдання консолідації суспільства, в об`єднанні зусиль навколо реалізації антикризових заходів, у впровадженні стратегії розвитку країни. Буде визначено план подальшої діяльності Союзу громадських організацій України «Народна більшість» тощо.

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Прес-конференція на тему: «Збільшення ціни на газ для населення: нічого особистого, тільки бізнес з МВФ?». Учасники: Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України»; Володимир Омельченко, експерт енергетичних програм Центру Разумкова. До участі запрошений Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос».

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На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція на тему: "Реалії і перспективи розвитку відносин публічно-приватного партнерства в Україні".

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Прес-конференція на тему: "Баланс ринку і ціни на сталь в 2010 році" за участю директора державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Володимира Власюка.

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Відбудеться засідання громадської ради при Державному комітеті України з водного господарства. На засіданні розглядатиметься питання про водогосподарську ситуацію і підготовку до пропуску весняного паводку в 2010 році.

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14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Підприємці України вимагають: «Досить розмінювати керівні посади і політичну доцільність на економічну стабільність середнього класу». Неприкрита залежність керівників Держкомпідприємництва від органів влади і політичних партій, що панувала до 2009 року, призвела до повної втрати довіри з боку малого і середнього бізнесу України до Комітету. Кандидатура голови Держкомпідприємництва повинна пропонуватися підприємницькою громадськістю, а не бути предметом політичних торгів і взаєморозрахунків між лідерами коаліції. Буде оприлюднено звернення підприємців до Президента України з пропозицією виконати своє передвиборне гасло і сприяти формуванню команди справжніх професіоналів. Учасники: голова Федерації профспілок малого і середнього бізнесу Наталя Кожевіна, голова Миколаївської обласної фармацевтичної асоціації «Фармрада» Олена Прудникова, голова регіональної ради перевізників-учасників АСМАП Валерій Черненко, представник підприємців МАФ м. Києва Віталій Андрєєв (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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За участю заступника голови КГГА Людмили Денbсюк відбудеться засідання круглого столу на тему: «Проблематика дозвільної системи в м. Києві».

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На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція голови Профспілки працівників галузі земельних відносин України Дмитра Філіпчука на тему: "Підсумки роботи Держкомзему: чи збережуться корупційні схеми при новому Кабміні?"

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