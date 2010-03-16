Тігіпко: КС визнає конституційним створення коаліції

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сподівається, що Конституційний Суд визнає конституційним створення більшості у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"У мене сьогодні багато шансів, що КС підтримає таке рішення", - сказав С.ТІГІПКО, відзначивши, що проводив консультації з цього питання.

Крім того, він нагадав, що раніше публічно і під час зустрічей з Президентом критично висловлювався з приводу підходу до формування коаліції і намагався з’ясувати думку дипломатів європейських країн.

"Я весь час чув одну тезу - ви стоїте на межі кризи. Європа втомилася від України, і треба вже дати результат, а відповідь на запитання про конституційність має дати Конституційний Суд", - зазначив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня у парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи». До її складу увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина і окремі народні депутати, загалом - 235 осіб.