Тривають консультації щодо входження НУ-НС до коаліції

Консультації стосовно переформатування чинної коаліції тривають. Про це заявив в ефірі програми «Правда Віталія Портнікова» народний депутат України Давид ЖВАНІЯ, повідомили УНІАН у прес-службі парламентарія.

«Консультації тривають з метою посилення коаліції шляхом входження туди фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, де є як прибічники, так і противники такого рішення», - сказав він.

Водночас Д.ЖВАНІЯ зазначив, що зараз «уряд повинен не бігати за популярністю, дешевими трюками, а вибудовувати серйозну дискусію, внаслідок чого будуть ухвалюватися непопулярні, але необхідні країні рішення». Народний депутат підкреслив, що наразі необхідно, щоб рішення приймалися у діалозі між владою і опозицією.

Він наголосив: «У період кризи опозиція зобов’язана вжитися у нову роль – змушувати уряд ухвалювати рішення. Опозиція повинна сперечатися з владою в такій тональності, щоб більшість не боялася йти на непопулярні кроки».

Водночас Д.ЖВАНІЯ закликав опозицію не гратися у війну, не йти на протистояння заради принципу. «Часу на фобії і міфи, порожні суперечки немає. Це остаточно знищить економіку, позбавить нас усіх можливостей виходу з кризи», - вважає депутат.

Довідка УНІАН. 11 березня 2010 року у Верховній раді України було оголошено про створення парламентської коаліції “Стабільність і реформи”, до якої увійшли фракції партії регіонів, Блоку Литвина, КПУ, а також окремі народні депутати. Зокрема, до складу коаліції увійшли 6 народних депутатів від Блоку Юлії Тимошенко, 6 народних депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та чотири позафракційних депутата.

Всього у складі коаліції 235 депутатів.

Водночас, опозиція заявляє про нелегітимність цієї парламентської більшості, оскільки, за Конституцією, коаліція може формуватися виключно фракціями, а не окремими депутатами.