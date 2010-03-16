Підприємці погрожують відстояти Кужель страйком

Підприємці готові відстояти Кужель, якщо Кабмін надумає її звільнити.

Підприємці мають намір у п'ятницю, 19 березня, провести страйк під стінами Адміністрації Президента, у випадку, якщо Кабінет міністрів прийме рішення про відставку голови Державного комітету регуляторної політики і підприємництва Олександри КУЖЕЛЬ, вимагаючи відмінити таке рішення.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила голова Миколаївської обласної фармацевтичної асоціації «Фармрада» Олена ПРУДНИКОВА.

За її словами, сьогодні на посаду голови Держкомпідприємництва можуть призначити колишнього керівника комітету Костянтина ВАЩЕНКА.

Окрім того, представник підприємців МАФ Києва Віталій АНДРЕЄВ підкреслив необхідність залишити інститут ради підприємців при Кабінеті міністрів, який сьогодні очолює Оксана ПРОДАН.