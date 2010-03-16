Білі київські каштани з часом замінять червоними

КО «Київзеленбуд» планує з часом замінити хворі білі каштани адаптованим до забрудненого довкілля каштаном червоним. Про це повідомив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

За інформацією сайту “Київзеленбуду”, білі каштани – символ нашої столиці – почали хворіти і втрачати естетичний вигляд через загазованість у місті. “Попереджаючи цю проблему, «Київзеленбуд» запланував з часом замінити хворі білі каштани, особливо тих «ветеранів», які досягли п'ятидесятирічного віку, адаптованим до забрудненого довкілля каштаном червоним – деревом, менш чутливим до забруднення повітря, яке квітне і росте навіть у такій складній атмосфері, як атмосфера поблизу переповнених київських доріг”, - зазначив гендиректор КО.

Окрім того, арсенал київських зелених насаджень поповнюватимуть кленами. Тополі висаджувати не будуть, оскільки у багатьох киян алергія на тополиний пух.

Щорік працівники «Київзеленбуду» висаджують 50-80 тисяч дерев і 12 мільйонів квітів.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня 2009 року муніципальна газета “Хрещатик” (№ 120) писала, що незабаром столичні каштани пройдут курс лікування. З майже 2 млн. символічних для столиці дерев 70% заражені шкідниками. За інформацією видання, популярний колись метод зовнішньої обробки пестицидами визнаний небезпечним для здоров'я киян. Тому препаратом не кропитимуть дерева, а вводитимуть його в деревину. Відповідні рішення були прийняті під час спеціальної наради в мерії Києва, яку провів заступник голови КМДА Ігор ДОБРУЦКИЙ, писала газета.

"Чекати більше не можна, каштани потрібно негайно рятувати. Сьогодні у столиці 1,5-2 мільйони каштанів. Проте, сімдесят відсотків з них заражені. Якщо не вжити заходів, символ Києва з'їдять шкідники”, - зазначив І.ДОБРУЦКИЙ.

За даними “Газети по-киевски” (від 9 вересня 2009 р.), вартість однієї ін'єкції - 25-30 дол. Спосіб введення ін'єкцій у с товбур застосовують у Польщі, Угорщині, Франції.

Разом з тим, рішення про цей метод лікування повинна затвердити Київрада.