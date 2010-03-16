Головне на 16 березня (вечір)

Хроніка дня

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Влада: Янукович призначив Акімову представником Президента України в Кабміні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 353/2010 призначив першого заступника глави Адміністрації Президента Ірину АКІМОВУ Представником Президента в Кабінеті Міністрів України.

Текст документа розміщений на офіційному сайті глави держави.

Папієв не чув про своє призначення главою ПФ

Народний депутат України Михайло ПАПІЄВ не збирається очолювати Пенсійний фонд України.

Про це М.ПАПІЄВ сказав УНІАН, коментуючи інформацію про те, що на цю посаду розглядається його кандидатура.

«Я не чув цього. Думаю, що таке призначення маловірогідне», - сказав М.ПАПІЄВ.

При цьому він відзначив, що доки має намір продовжити працювати радником Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТИГИПКО повідомив, що в уряді розглядають можливість призначення М.ПАПІЄВА на посаду голови Пенсійного фонду. Він відзначив, що вірогідність такого призначення велика, проте остаточне рішення ще не прийняте.

11 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив М.ПАПІЄВА своїм позаштатним радником.

Нагадаємо, в уряді В.ЯНУКОВІЧА М.ПАПІЄВ займав пост міністра праці і соцполитики.

Тимошенко планує завтра оповістити склад опозиційного уряду

Голова Координаційної поради об`єднання опозиційних партій Юлія ТИМОШЕНКО завтра оповістить склад опозиційного уряду.

Про це УНІАН повідомили в БЮТ.

Оголошення складу опозиційного Кабміну заплановане на 12.00 у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні фракції БЮТ було прийнято рішення висунути на посаду глави опозиційного уряду депутата від БЮТ Сергія СОБОЛЬОВА. Крім того, до складу уряду увійдуть 20 членів – 4 віце-прем`єр-міністри і 16 міністрів.

Макроекономіка: У Україні в лютому зростання промвиробництва склало 5,6%, до січня – спад 0,7% – Держкомстат У Україні зростання промислового виробництва в лютому т.г. проти лютого 2009 р. склало 5,6%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України (вказується, що в майбутньому можливе уточнення обнародуваних даних).

За даними Держкомстату, в лютому, в порівнянні з січнем, спад промвиробництва склав 0,7%.

Згідно повідомленню, падіння об`ємів промвиробництва в лютому проти лютого 2009 р. по галузях склало: у добувній промисловості – 2,3% (у лютому 2010 року до січня – спад 5,3%), у тому числі, у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 15,5% (спад 5,9%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини – спад 11,6% (спад 4,9%).

У оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва в лютому, в порівнянні з лютим-2009, склало 5,1% (зростання 3,8%), у тому числі, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксований спад на рівні 0,4% (зростання 6,9%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 6,1% (зростання 21,6%), у тому числі, в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – зростання 7,9% (зростання 19,7%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 0% (зростання 29%).

У обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в лютому проти лютого-2009 склало 2,7% (зростання 35,4%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 6,6% (рост18%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки зафіксовано зростання – 3,2% (спад 15,3%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 15,4% (зростання 14,1%), у тому числі, в хімічному виробництві – 18,1% (зростання 13,5%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 5% (зростання 17,3%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, стеклоизделий) – спад 20,1% (зростання 11,6%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів в лютому, в порівнянні з лютим 2009 року, зростання виробництва склало 3% (спад 8,7%); у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 19,2% (зростання 16,1%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 11,4% (зростання 15,8%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – 14,7% (зростання 29,2%), у виробництві транспортного устаткування – 30,8% (зростання 9,3%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 19,2% (спад 10,2%).

Довідка УНІАН. У Україні спад промислового виробництва в січні 2009 року в порівнянні з січнем 2008 року склав 33,8%.

У січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 років зафіксований спад на рівні 3,1%.

Спад промислового виробництва за рік до попереднього року до цього востаннє фіксувався 10 років тому – в 1998 році спад склав 1% проти 1997 року.

Найбільш глибоке зниження річного промпроизводства в незалежній Україні було зафіксоване в 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Впродовж 1999-2007 років в Україні фіксувалося лише зростання річного промпроизводства. Найістотніше зростання промпроизводства за останніх 18 років зафіксоване в 2003 році – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту оголошення незалежності України індекси промпроизводства (у відсотках до попереднього року) демонстрували наступну динаміку: 1991 р. – 95,2%; 1992 р. – 73,6%; 1993 р. – 92%; 1994 р. – 72,7%; 1995 р. – 88%; 1996 р. – 94,9%; 1997 р. – 99,7%; 1998 р. – 99%; 1999 р. – 104%; 2000 р. – 113,2%; 2001 р. – 114,2%; 2002 р. – 107%; 2003 р. – 115,8%; 2004 р. – 112,5%; 2005 р. – 103,1%; 2006 р. – 106,2%; 2007 р. – 110,2%; 2008 р. – 96,9%.

МВФ, ВБ і Єврокомісія готуються до аудиту економіки України На сьогоднішній день Міжнародний валютний фонд (МВФ), Усесвітній банк (ВБ) і Європейська Комісія вивчають можливість проведення аудиту діяльності Національного банку України і урядів Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА в 2008-2009 і 2006-2007 роках, відповідно.

Про це УНІАН повідомив экс-вице-премьер-министр України Григорій НЕМИРЯ.

«Ми направили відповідні звернення в ці організації. Можливість проведення аудиту доки вивчається. Питання серйозне і вимагає часу», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня т.г. тоді ще віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ повідомив, що на засіданні Кабінету міністрів 2 березня було прийнято рішення звернутися до Міжнародного валютного фонду, Усесвітнього банку і Європейської Комісії з проханням організувати аудит діяльності Національного банку України і урядів Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА.

По словах Г.НЕМИРІ, Ю.ТІМОШЕНКО обговорила можливість проведення такого аудиту 25 лютого т.г. в ході зустрічей з верховним представником ЄС по питаннях зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН і радником президента США по питаннях нацбезпеки Джеймсом ДЖОНСОМ і отримала підтримку з їх боку.

9 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час вручення державних премій ім. Тараса Шевченка в Каневі пообіцяв обнародувати інформацію про реальний стани економіки держави. «Я обов`язково обнародую інформацію, яка у нас буде зроблена разом з міжнародним аудитом, відносно ситуації в країні», - сказав він.

15 березня Президент доручив уряду Миколи АЗАРОВА почати підготовку до міжнародного аудиту в Україні.

Банки: S&P підвищило рейтинг «Кредобанка» з «негативного» до «стабільного» Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s переглянуло прогноз по рейтингах ВАТ «Кредобанк» з «негативного» на «стабільний». Про це говориться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

В той же час довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги контрагента підтверджені на рівні «ССС+/С». Рейтинг банку за національною шкалою підвищений з «uaВ» до «uaВВ-».

Той, що «передивляється прогнозу по рейтингу "Кредобанка" відображає поліпшення перспектив стабілізації економіки України після недавнього формування нової правлячої коаліції і Кабінету міністрів, — заявила кредитний аналітик Standard & Poor’s Марія МАЛЮКОВА. — Ми також враховуємо майбутнє підвищення капіталізації цього банку на 46 млн. дол., що в умовах якості активів, що погіршується, забезпечить додаткову «подушку безпеки».

У повідомленні вказується, що рейтинги "Кредобанка" як і раніше відображають невисоку якість активів і слабкі показники прибутковості цього банку, а також підвищений рівень рисок і волатильность операційного середовища в Україні (рейтинг по зобов`язаннях в іноземній валюті: В-/Позітівний/С; рейтинг по зобов`язаннях в національній валюті: В/Позітівний/В; рейтинг за національною шкалою: uaBBB). Також наголошується, що позитивний вплив на рівень рейтингів "Кредобанка" роблять поточна і очікувана підтримка з боку материнської компанії Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski (S.A.) (PKO; BBBpi — рейтинг, заснований на прилюдній інформації), що володіє 99,5% його капіталу. В результаті довгостроковий кредитний рейтинг "Кредобанка" на один рівень вищий за рівень його власної кредитоспроможності. «Ми вважаємо, що "Кредобанк" є для РКО стратегічно важливою дочірньою компанією зважаючи на значущість ролі України в стратегії зростання цієї групи, а також підтримки, що продовжується впродовж ряду років, "Кредобанку», що надається, - говориться в повідомленні S&P.

Крім того повідомляється, що прогноз «Стабільний» відображає, з одного боку, очікуване поліпшення капіталізації банку і перспектив стабілізації економіки, з іншої — високий рівень кредитних рисок і волатильность операційного середовища України.

«Ми розглянемо можливість підвищення рейтингів або поліпшення прогнозу після істотного зниження гостроти проблем в банківському секторі і в разі, якщо "Кредобанк" зуміє поліпшити якість активів і фінансові показники», — пояснила М.МАЛЮКОВА.

Рейтинги можуть бути знижені в результаті погіршення характеристик власної кредитоспроможності "Кредобанка" або скорочення підтримки з боку материнської групи.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кредобанк» (Львів) створене в 1990 році і на сьогоднішній день входить до другої групи (крупні банки) по класифікації Нацбанку України.

На 1 січня 2010 року активи банку склали 5,475 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,841 млрд. грн., зобов`язання – 4,884 млрд. грн., статутний капітал – 1,551 млрд. грн., власний капітал – 591,208 млн. грн.

ВАТ "Кредобанк" в 2009 році отримав збиток у розмірі 528 млн. грн.

99,4948% акцій «Кредобанка» володіє польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса» (PKO BP SA).

Латвія перейде на євро в січні 2014 року

Уряд Латвії встановив дату введення євро в країні на 1 січня 2014 року. Про це повідомляє Mixnews.lv.

Протягом двох місяців після введення євро в країні буде дозволено одночасне ходіння двох валют - лата і євро. При цьому здача за товари і послуги видаватиметься лише в євро. Обмін латів на євро без комісії здійснюватиметься протягом шести місяців після введення євро в Банці Латвії, а також уповноважених кредитних організаціях.

Латвія, аби вступити в єврозону, повинна відповідати ряду критеріїв. Зокрема, дефіцит бюджету не повинен перевищувати 3 відсотки ВВП, а загальний борг уряду не може перевищувати 60 відсотків ВВП. Раніше в березні МВФ понизив прогноз на 2011 рік по державному боргу Латвії, передбачаючи, що він досягне 70 відсотків від ВВП в порівнянні з колишніми 90 відсотків.

У 2009 році ВВП країни знизився на 18 відсотків, а рівень безробіття досяг максимального в Євросоюзі показника в 22 відсотки. В результаті Латвія була вимушена звернутися за допомогою до МВФ, запитавши підтримку на 7,5 мільярда євро. Згідно умовам надання кредиту, Латвія зобов`язалася не перевищувати дефіцит бюджету в 2010 році більше 5 відсотків від ВВП, а до 2011 року скоротити його до 3 відсотків ВВП.

15 березня МВФ повідомив, що властям Латвії удалося в 2009 році скоротити дефіцит бюджету з 13 до 7,1 відсотка ВВП, передає Лента.ру.

Латвія вступила до Євросоюзу 1 травня 2004 року.

Курс: Межбанк закрився котируваннями: 7,9705/7,9755 грн../дол.

Сьогодні на українському межбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями – 7,9670/7,9760, до 12:00 звузився спрэд 7,9715/7,9735. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 7,9705/7,9755 грн../дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесЬконсалтінг», в 11:30 Нацбанк оголосив про покупку долара по курсу 7,9730.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2707/10, до 12:00 цін піднялися 0,2711/13. До закриття ціни досягли рівня 0,2712/14. У Росії курс долар-рубель підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,3600 (+0,0150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з відмітки 1,3680/82, а до 15:00 виросли 1,3712/14. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8965/10,9110, до 12:00 цін пішли вверх 10,9135/10,9190. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися підвищилися до рівня 10,9345/10,9440.

Фондовий ринок: Уолл-стріт зростає в очікуванні заяви ФРС

Американський ринок акцій підвищується напередодні засідання Федерального резерву, на якому, як очікується, будуть збережені ставки і повторені колишні обіцянки, повідомляє Рейтер.

До 16.33 МСЬК Dow Jones виріс на 0,14 відсотка до 10.656,96 пункту, індекс Standard & Poor`s 500 піднявся на 0,24 відсотка до 1.153,28 пункту, індекс Nasdaq Composite - на 0,24 відсотка до 2.367,86 пункту.

Більшість аналітиків чекають, що ФРС знову вкаже на високе безробіття і низьку інфляцію як чинники, що дозволяють зберігати вартість позикових засобів "виключно низькою" протягом "тривалого часу".

Ці чекання йдуть на користь фондовим ринкам, оскільки приплив дешевих грошей надихає інвесторів шукати прибутковості в ризикованих активах.

"Ми не чекаємо, що ФРС змінить грошово-кредитну політику, але чекаємо розширення стратегії виходу", - сказав Пітер Кардільо з Avalon Partners.

"Головним чином, ми хочемо побачити, натякне чи ні ФРС на посилення економічного зростання і як при цьому вони мають намір зберігати низьку інфляцію".

Падіння числа будинків, будівництво яких почалося в США, в лютому стало не настільки сильним, як чекали аналітики, і склало 5,9 відсотка.

Міністри фінансів єврозони в понеділок вирішили швидко надати фінансову допомогу Греції при необхідності, але повідомили мало подробиць про те, як працюватиме їх план підтримки обтяженої боргами економіки.

Китай у вівторок знову проігнорував вимоги США про зміцнення юаня, заявивши, що його валюта не є причиною торгівельного профіциту, і пообіцявши підтримувати стабільний валютний курс, аби допомагати своїм експортерам.

Попередню сесію Уолл-стріт завершила без сильних змін завдяки пізньому підйому банківських паперів, що компенсував зниження, яке було викликано зростаючими побоюваннями про те, що уряд Китаю може посилити грошово-кредитну політику.

ПЕК: Україна планує в березні імпортувати газ на 700 млн. дол. – Азаров

НАК «Нафтогаз України» планує в березні імпортувати російський природний газ на суму близько 700 млн. дол.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів України, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ході зустрічі з главою представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРОЙ.

«Необхідно сплатити близько 700 млн. доларів за російський газ», - цитує прес-служба Н.АЗАРОВА.

Нагадаємо, в січні-лютому 2010 року «Нафтогаз України» імпортував 4,6 млрд. куб. м природного газу, у тому числі в лютому - 2,05 млрд. куб. м.

У першому кварталі 2010 року ціна російського газу, що імпортується, для України виросла до 305,6 дол. за тис. куб. м з 208,1 дол. за тис. куб. м в четвертому кварталі 2009 року.

Україна готує ЄС пропозиція по модернізації ГТС – Азаров

Кабінет міністрів України готує Європейському Союзу пропозицію по модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів України, про це сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ході зустрічі з главою представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРОЙ.

«Будівництво маршрутів транспортування газу в обхід України стало фактом, тому ми чітко усвідомлюємо, що лише глибока модернізація, підвищення ефективності – технічною і економічною – українською ГТС дасть нашому, насправді найнадійнішому маршруту, конкурентні переваги», - цитує прес-служба Н.АЗАРОВА.

Глава уряду висловив думку, що Україна повинна залучити мінімум 15-20 млрд. дол. на реалізацію інфраструктурних проектів.

Постачання нафті на українські НПЗ в січні-лютому скоротилися на 2,8%

Постачання нафтової сировини на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-лютому скоротилися на 2,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 років, - до 1 млн. 708,1 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомив джерело в уряді.

У січні-лютому українські НПЗ переробили 1 млн. 673.7 тис. тонн нафтової сировини, що на 5,7% менше, ніж за аналогічний період 2009 років.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році постачання нафті і газового конденсату на українські НПЗ збільшилися на 5,7%, в порівнянні з 2008 роком, до 11 млн. 432,8 тис. тонн. У 2009 році українські НПЗ переробили 11 млн. 507,7 тис. тонн нафтової сировини, що на 6,1% більше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. У Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти в рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лісичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.

Нафта виросла до 80 доларів за баррель

Вартість нафти у вівторок в Нью-Йорку виросла до 80,0 доларів за баррель в очікуванні вирішень США і Китаю з приводу кредитно-грошової політики, а також зустрічі ОПЕК, яка пройдет в середу, повідомляє Рейтер.

На 15.13 мск на електронних торгах в Нью-Йорку ціна нафти з постачанням в квітні збільшилася на 20 центів, або на 0,3%, - до 80,0 доларів за баррель. На 15.23 мск нафта марки Brent з квітневим постачанням в Лондоні подорожчала на 35 центів, або на 0,4%, - до 78,2 долара за баррель. За підсумками понеділка на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil склала 79,80 долара за баррель, знизившись на 1,44 долара на тлі зміцнення американської валюти.

Китай вже двічі цього року посилив вимоги по банківських резервах. Кожного разу ринки чекають зниження попиту від другого за величиною споживача нафти. У вівторок в 21.15 мск комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи США обнародує рішення по базовій ставці.

На черговій зустріч ОПЕК 17 березня буде прийнято рішення про квоти на видобуток нафти. Раніше повідомлялося, що Іран, Венесуела, Саудівська Аравія і Ангола за збереження нафтових квот. До ОПЕК входять 12 країн: Алжір, Ангола, Еквадор, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ і Венесуела.

Підприємництво: Підприємці готові відстояти Кужель, якщо Кабмін її звільнить

Підприємці мають намір в п`ятницю, 19 березня, провести страйк під стінами Адміністрації Президента, в разі, якщо Кабінет міністрів прийме рішення про відставку глави Державного комітету регуляторної політики і підприємництва Александри КУЖЕЛЬ, вимагаючи відмінити таке рішення.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила глава Миколаївської обласної фармацевтичної асоціації «Фармрада» Олена ПРУДНИКОВА.

За її словами, на сьогодні на посаду голови Госькомпредепрінімательства може бути призначений колишній керівник комітету Костянтин ВАЩЕНКО.

Крім того, представник підприємців МАФ м. Києва Віталій АНДРЄЄВ підкреслив необхідність залишити інститут поради підприємців при Кабінеті міністрів, який сьогодні очолює Оксана ПРОДАНИЙ.

Агро: Україна з початку поточного МГ (липень 2009 р. - червень 2010 р.) і за станом на 11 березня т.г. експортувала 17 млн. тонн зерна, повідомляється в інформації Міністерства аграрної політики.

Поставлений на зовнішні ринки в поточному МГоб`єм зерна практично відповідає показнику за аналогічний період 2008/09 МГ.

У тому числі експорт пшениці з початку поточного МГсклав 7,86 млн. тонн проти 8,67 млн. тонн за аналогічний період минулого МГ, ячменю – 4,7 проти 5,3 млн. тонн, кукурудзи – 4,3 проти майже 2,8 млн. тонн.

У лютому т.г. експорт зерна з України склав 1,18 млн. тонн, у тому числі 0,24 млн. тонн пшениці, 0,34 млн. тонн ячменю і майже 0,6 млн. тонн кукурудзи.

Крім того, з 1 липня 2009 р. і за станом на 11 березня 2010 р. Україна експортувала 1,65 млн. тонн рапсу, тоді як за аналогічний період минулого МГ– 2,47 млн. тонн.

Як повідомлялося, на початку лютого 2010 р. Мінагрополітіки підвищило свій прогноз експорту зерна з України в 2009/10 МГз 20 до 22 млн. тонн.

В той же час, Україна з початку т.г. істотно скоротила експорт зерна із-за проблем з відшкодуванням податку на додану вартість зернотрейдерам і зниження світових цін на зернових.

За попередніми даними Державного комітету статистики, Україна в 2009 р. зібрала 46 млн. тонн зернових і зернобобових культур (у вазі після доопрацювання), що на 13,7% менше, ніж в 2008 р.

Регіони: S&P підвищило рейтинги Криму і ще трьох міст

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s виробило різні рейтингові дії відносно українських регіональних і місцевих органів влади (РМОВ) услід за підвищенням суверенних рейтингів України. Про це говориться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно повідомленню, S&P підвищило рейтинги Автономної Республіки Криму, Дніпропетровська, Івано-Франківська і Луганська до рівня «В-/uabbb-». Прогноз — «Стабільний». А також підтвердило кредитний рейтинг Києва на рівні «ССС+» і переглянуло прогноз по рейтингу з «Негативного» на «Стабільний». Крім того, S&P підтвердило рейтинги Львова і Одеси на рівні «ССС+/uabb»; прогноз по рейтингах залишається «Негативним».

У повідомленні вказується, що ці рейтингові дії слідують за підвищенням суверенних рейтингів України в результаті утворення нової правлячої коаліції і Кабінету міністрів, що підвищує вірогідність ефективнішої координації економічної політики і відновлення співпраці з МВФ в плані надання стабілізаційного кредиту об`ємом 16,4 млрд. дол. для того, щоб відновити кредитно-грошову і економічну стабільність, а також укріпити довіру іноземних інвесторів відносно політичної і макроекономічної стабільності України.

«У свою чергу, ми вважаємо, що в середньостроковій перспективі вірогідне зростання доходів бюджету і поліпшення доступу до фінансових ринків і казначейських кредитів, кінець кінцем, приведуть до зниження тиску на ліквідність цих українських РМОВ, - заявив кредитний аналітик Standard & Poor’s Борис КОПЕЙКИН. - Рейтинги всіх РМОВ відображають їх дуже високу залежність від вирішень суверенного уряду відносно прибуткових і витратних повноважень, а також схильність ризикам, пов`язаним з перерахуваннями з центрального бюджету, залежність показників ліквідності від надійності казначейської системи і казначейських кредитів для підтримки ліквідності».

Також в повідомленні наголошується, що в рейтингах всіх українських РМОВ враховуються чекання S&P відносно поліпшення їх доступу до власних засобів в казначействі і до короткострокових казначейських позик для підтримки ліквідності, включаючи фінансування найважливіших поточних витрат, а також процентних виплат після очікуваного поліпшення координації економічної політики на рівні центрального уряду.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило суверенний кредитний рейтинг України по зобов`язаннях в іноземній валюті з «CCC+/С» до «B-/C», а суверенний кредитний рейтинг по зобов`язаннях в національній валюті — з «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингах — «Позитивний».

Фельдман просить в Азарова грошей

Народний депутат України, Уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВУ з проханням врахувати фінансово-економічні потреби Харкова при формуванні державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі депутата, А.ФЕЛЬДМАН відзначив, що 17 лютого на засіданні уряду було прийнято рішення про фінансування будівництва і розвитку в 2010 р. метрополітенів в Києві і Дніпропетровську, яким передбачено виділення 200 млн. грн. на будівництво метро в Києві і 61 млн. грн., - в Дніпропетровську. В той же час, за його словами, відповідно до державної програми будівництва і розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки, потреби «Харківського метрополітену» в 2010 р. складають 62,55 млн. грн., при наявній заборгованості за попередні періоди в 89,7 млн. грн., і на сьогоднішній день питання про виділення вказаних засобів Харкову не вирішене.

«Враховуючи необхідність подальшої підготовки Харкова до проведення матчів фінальної частини Євро-2012, прошу сприяти у виділенні засобів харківському метрополітену в об`ємах, які передбачені фактичними потребами і державними зобов`язаннями», – сказано в обігу А.ФЕЛЬДМАНА до прем`єр-міністра України.