Анонс на 17 березня

Українсько-австрійський семінар з питань енергоефективності і поновлюваної енергетики: “Заходи щодо підвищення енергоефективності і політичні передумови”, під час якого відбудеться офіційне підписання Меморандуму про взаєморозуміння у сфері енергоефективності і поновлюваних джерел енергії між НАЕР і Австрійським енергетичним агентством.

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Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

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Сітібанк представить макроекономічний звіт по Україні.

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Прес-конференція Компанії Adobe Systems Inc., присвячена виходу Adobe(r) Creative Suite(r) 5, легендарного програмного пакету, що об`єднує найкращі продукти для творчих професіоналів. Учасники: Данило Ключников, директор Adobe Systems в Україні і Роман Менякін, менеджер з розвитку бізнесу Adobe у Росії і СНД.

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На сайті РБК-Україна відбудеться Он-лайн конференція з Олексієм Сухоруковим, генеральним директором ТОВ «ТЕКТ-капітал».

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12-00- Прес-конференції за участю голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій Людмили Супрун, присвячена основним результатам діяльності Держінвестицій у 2009 році і планам на 2010 рік.

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Прес-конференція на тему: «Перерозподіл парламентських комітетів». Учасники: народні депутати Володимир Яворівській (БЮТ) і Михайло Чечетов (ПР).

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Відбудеться офіційне відкриття Національної спеціалізованої виставки-ярмарку «Україна Аграрна - 2010» за підтримки, Мінпромполітики і Мінагрополітіки, УААН.

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Міжнародний Фонд Блейзера проведе черговий круглий стіл для експертів і ЗМІ на тему : «Які реформи потрібні країні?». Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Володимир Фесенко, директор Центру політичного аналізу «Пента»; Валерій Гладкий, ген.директор Бюро економічних і соціальних технологій та ін.

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В Адміністрації Президента України відбудеться брифінг першого заступника голови Адміністрації Президента України – представника Президента України в Кабінеті міністрів Ірини АКИМОВОЇ.

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