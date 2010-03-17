Колесніков понад 30 років не розмовляв українською

Віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ зізнався, що з 1979 року «не мав жодної хвилини» практики спілкування українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Львові. Відповідаючи на запитання журналістів, чи можна очікувати, що під час наступного приїзду до Львова він розмовлятиме українською, Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що він володіє українською мовою, «однак не мав жодної хвилини у мовній практиці з 10 класу, із травня 1979 року». З огляду на це віце-прем’єр заявив, що відповідатиме на запитання «скоріше російською».

Як повідомляв УНІАН, Б.КОЛЕСНІКОВ сьогодні перебував на Львівщині, де оглянув об’єкти і ознайомився з ходом підготовки до Євро-2012.