Яценюк оголосить склад свого уряду через 2 тижні

Народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК має намір представити склад свого опозиційного уряду через два тижні.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

«Склад уряду буде представлений за два тижні. Робота вже ведеться. Ось у мене на столі документ під заголовком "Можливі члени опозиційного уряду". Там 27 прізвищ. Але поки що я вам їх не назву», – заявив депутат.

Він також підтвердив, що веде переговори з депутатами з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» про спільну роботу в опозиції.

«Переговори з НУ-НС я веду. Фракція НУ-НС сама в цьому зацікавлена», – сказав А.ЯЦЕНЮК. «Я зустрічаюся з усіма – і з В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, і з групою Віктора БАЛОГИ. Найголовніше завдання, яке я бачу сьогодні, - добитися, щоб фракція працювала спільно і приймала консолідовані рішення щодо голосувань», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня вісім партій створили об`єднання опозиційних парламентських сил. Відповідну заяву підписали представники партії «ВО «Батьківщина», Народного Руху України, Європейської партії України, партії «Народна самооборона», партії «Реформи і порядок», Партії захисників Вітчизни, Християнсько-демократичного союзу і Української соціал-демократичної партії.

Координаційну раду Об`єднаної демократичної опозиції очолила Юлія ТИМОШЕНКО.

Планується, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО оприлюднить склад опозиційного уряду.