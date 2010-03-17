Медведєв приїде до Києва 17-18 травня

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ здійснить візит до Києва 17-18 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, дату візиту було узгоджено під час телефонної розмови президентів України і РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Д.МЕДВЕДЄВА.

У ході розмови було також узгоджене питання синхронізації проведення військових парадів Перемоги. З такою ініціативою – провести військові паради 9 травня в один і той же час у кожній державі – під час офіційного візиту до Москви виступив Президент України. Ініціатива отримала підтримку у Кремлі, що було підтверджено під час сьогоднішньої телефонної розмови.

Також ухвалене рішення, що 8 травня президенти разом зустрінуть поїзд Перемоги, яким прибудуть на парад ветерани Великої Вітчизняної війни.

У ході розмови В.ЯНУКОВИЧА та Д.МЕДВЕДЄВА йшлося про прийняте рішення стосовно трансляції телеканалу УТ-1 на територію Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, також «глави держав обговорили початковий етап реалізації важливих домовленостей, досягнутих у ході недавньої російсько-української зустрічі на вищому рівні у Москві, і визначили завдання з подальшої роботи в цьому напрямі».

«Було наголошено на значенні активної роботи міністерств і відомств, за діяльної участі ділових кіл, з нарощування взаємодії з метою ефективної підготовки запланованого на травень візиту президента Росії до Києва для участі у засіданні двосторонньої Міждержавної комісії», - повідомляє прес-служба Кремля.