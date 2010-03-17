Кабмін створив 8 комітетів

Кабінет міністрів України створив 8 урядових комітетів. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

«Сьогодні уряд затвердив перелік урядових комітетів, тобто структур, які готуватимуть матеріали та проекти рішень на засідання уряду», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Зокрема, за його словами, створено Урядовий комітет з питань реформ на чолі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Крім того, створено комітети з розвитку галузей економіки, з питань національної безпеки оборони та ВПК, з розвитку житлово-комунального господарства, з розвитку агропромислового комплексу, з питань гуманітарної та соціальної політики, з питань екології, молоді, спорту та туризму.

Також створено окремий комітет, який займатиметься питаннями підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Загалом буде працювати 8 урядових комітетів», - резюмував В.ЛУК’ЯНЕНКО.