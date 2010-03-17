20 березня Кабмін розбереться з проблемами Києва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України провести 20 березня нараду з питань вирішення невідкладних проблем забезпечення життєдіяльності і подальшого розвитку Києва.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Враховуючи незадовільну ситуацію, що склалася із забезпеченням функціонування систем життєзабезпечення міста Києва, низький рівень надання громадянам соціальних послуг, а також інші питання, що вимагають невідкладного реагування, Президент України В.ЯНУКОВИЧ дав доручення прем'єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ, голові Київської міської державної адміністрації Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ і головам районних державних адміністрацій в місті Києві”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у нараді в Кабінеті міністрів України візьмуть участь члени уряду, керівництво Адміністрації Президента України, керівники міста і районних державних адміністрацій столиці.

Президент вимагає головну увагу приділити питанню визначення і подолання всіх конфліктних, больових і суспільно-резонансних проблем міста, жителів столиці; зміцненню міської і районних ланок влади підготовленими професійними фахівцями, деполітизуванню органів місцевої виконавчої влади столиці; скороченню кількості заступників і чисельності апарату чиновників міський і районних державних адміністрацій, оптимізації витрат бюджету з врахуванням сучасних вимог; цільовому, раціональному і обгрунтованому використанню бюджетних коштів.

Окрім того, нарада буде присвячена дисципліні міжбюджетних розрахунків, повноті та своєчасності сплати податків і зборів до місцевих бюджетів; своєчасності розрахунків за спожиті енергоносії і житлово-комунальні послуги; законності і ефективності використання земельних ресурсів і об'єктів комунальної власності міста; обгрунтованості рішень щодо реалізації тарифної політики у житлово-комунальній, транспортній та інших галузях економіки і соціальній сфері міста; стану техногенної безпеки столиці і її жителів.

В.ЯНУКОВИЧ доручив визначити пріоритетні напрямки реалізації важливих інфраструктурних проектів столиці, добудови об'єктів незавершеного будівництва, розвитку дорожньо-транспортної галузі, медичного і соціального обслуговування населення, а також вирішити питання щодо підготовки міста до проведення заходів з нагоди святкування 65-ої річниці Дня Перемоги.

За результатами наради у тижневий термін необхідно підготувати погоджені пропозиції щодо комплексних заходів, скерованих на вирішення проблем соціально-економічного розвитку міста, підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади Києва і посилення відповідальності посадових осіб.