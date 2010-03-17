Створили вісім урядових комітетів

Кабінет міністрів України створив 8 урядових комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

«Сьогодні уряд затвердив перелік урядових комітетів, тобто структур, які готуватимуть матеріали і проекти рішень на засідання уряду», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Зокрема, за його словами, створили Урядовий комітет з питань реформ на чолі з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Окрім того, створено комітети з розвитку галузей економіки, з питань національної безпеки, оборони та ВПК, з розвитку житлово-комунального господарства, з розвитку агропромислового комплексу, з питань гуманітарної та соціальної політики, з питань екології, молоді, спорту та туризму.

Також створений окремий комітет, який відповідатиме за питання підготовки і проведення у 2012 році в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу. «Загалом працюватимуть 8 урядових комітетів», - резюмував В.ЛУК’ЯНЕНКО.