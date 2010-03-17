Виставка новітніх матеріалів і технологій «INTERBUDEXPO 2010» відбудеться 23-27 березня

Сьогоднішня ситуація в будівельній галузі призвела до того, що фірми, які орієнтувались на будівництво промислових, масштабних інфраструктурних та житлових об`єктів, реалізацію торгових та комерційних проектів, втратили більшість замовлень. Тим не менше, перспективи розвитку будівельної галузі оптимістичні. Експерти прогнозують позитивну динаміку в будівельній галузі на 2010 рік, хоча відновлення галузі до рівня 2008 року – довгостроковий процес, який може тривати кілька років.

Ситуація на ринку не могла не позначитись на найбільшій українській виставці «INTERBUDEXPO», адже багато компаній в ці складні часи не можуть виділяти кошти на рекламні акції та маркетингові проекти.

Та, незважаючи на кризові явища, виставка новітніх будівельних матеріалів та технологій «INTERBUDEXPO» залишається однією з найбільш значущих подій на ринку будівництва і одним з найдієвіших інструментів залучення партнерів та інвесторів.

«INTERBUDEXPO 2010» проходитиме з 23 по 27 березня у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2б). Організатор виставки - АТ «Київський міжнароднийконтрактовий ярмарок».

Мета виставки не змінюється, а лише коригується у відповідності до вимог часу. Мета «INTERBUDEXPO 2010» - сприяння створенню в Україні будівельного комплексу, що забезпечує впровадження енергозберігаючих, екологічно чистих матеріалів та технологій, а також оптимізацію будівництва, архітектурних і проектних рішень.

«INTERBUDEXPO 2010» представлена наступними розділами: «Проектування, будівництво, ремонт», «Покрівля та ізоляція», «Фасади, вікна та двері», «Кліматтех Експо», «Індустрія безпеки в будівництві», «Інтер’єр. Декор. Світло», «Керама Експо», «Інструмент. Електрообладнання», «Озеленення, ландшафтний дизайн та садова техніка», «Бетон. Монолітне будівництво», «Дорожня та будівельна техніка».

Головними особливостями виставки «INTERBUDEXPO 2010» є :

широке представництво всіх галузей будівельного комплексу, провідних світових компаній та брендів, що займають досить серйозні позиції як в Україні, так і в Європі;

спеціалізовані експозиції, що відповідають європейським виставковим стандартам;

змістовна та актуальна бізнес-програма;

численна професійна аудиторія відвідувачів.

Організатор заходу - АТ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» - постійно працює над вдосконаленням перевірених часом виставок, адаптуючи відповідно до актуальних вимог сьогодення їх тематику. Беручи до уваги актуальні потреби ринку, організатори запланували ряд спеціалізованих експозицій на виставці.

Продовжуючи традиції попередніх виставок, організатори і цього року зробили наголос на бізнес-програмі форуму. Протягом усіх днів учасники виставок матимуть можливість взяти участь у різноманітних конференціях, семінарах, «круглих столах» та інших заходах. Гарантовано програма ділових заходів «INTERBUDEXPO 2010» сприятиме спілкуванню учасників ринку, обміну досвідом і головне - заходи, які відбудуться в рамках виставок, дозволять об’єднати зусилля для розвитку будівельної та суміжних галузей на території України та поза її межами.

Детальну інформацію про виставку «INTERBUDEXPO 2010» ви можете отримати в дирекції за тел.: (044) 461-93-45, 461-93-46, 490-62-20.

Для отримання безкоштовного запрошення на відвідування виставки необхідно зареєструватись на сайті www.buildexpo.kiev.ua.

Розклад роботи виставки «INTERBUDEXPO 2010»:

Офіційне відкриття виставки відбудеться 23 березня 2010 року, о 12.00 у ПЕРШОМУ павільйоні ВЦ «КиївЕкспоПлаза».

23,24, 25, 26 березня - з 10.00 до 18.00 (вхід для відвідувачів до 17.30);

27 березня - з 10.00 до 17.00 (вхід для відвідувачів до 16.30).