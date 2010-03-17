Кабмін звільнив Кужель з посади

Кабінет міністрів України звільнив Олександру КУЖЕЛЬ з посади голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Про це О. КУЖЕЛЬ повідомила в ефірі телеканалу "Україна".

Як повідомило УНІАН джерело в уряді, до призначення нового керівника Держкомпідприємництва виконання обов`язків голови Комітету Кабмін поклав на Володимира ЗАГОРОДНЬОГО.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО висловився за те, щоб Олександра КУЖЕЛЬ продовжила працювати на посаді голови Держкомпідприємництва. «Я хотів би, щоб вона залишилася», - сказав С. ТІГІПКО. При цьому він позитивно оцінив результати роботи О. КУЖЕЛЬ на цій посаді в уряді Юлії ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Олександра КУЖЕЛЬ була призначена головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 21 січня 2009 року.

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала їй повернутися до органів виконавчої влади у грудні 2008 року під час ток-шоу на одному з українських телеканалів.