Головне на 17 березня

Кабінет міністрів України призначив Євгена БАКУЛІНА головою правління НАК «Нафтогаз України».

Відповідне розпорядження Кабміну (№417-р від 15 березня ц.р.) обнародуване на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, колишній голова «Нафтогазу України» Олег ДУБИНА на початку березня був звільнений за власним бажанням.

Віце-прем’єр-міністр України з питань підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Борис КОЛЕСНІКОВ вважає нереальним реалізацію проекту з будівництва вузької колії європейського стандарту від кордону України з Польщею до Львова «Євроколія» до проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 16 березня під час прес-конференції у Львові.

«Євроколії до Євро-2012, на мою думку, це нереально. Слід враховувати економічну складову цього питання», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ, додавши, що «тут немає ніякої політики, слід спершу все оцінити».

«Зараз ми знаходимося на етапі діагностики проблем, які стоять перед Євро. Ми повинні оцінити і зробити те, без чого Євро точно не буде. Без хорошої дороги, без стадіону, без аеропорту Євро точно не буде. У мерію ж не підуть грати у футбол», - зазначив віце-прем‘єр-міністр, разом з тим додавши, що у подальшому уряд розгляне свої можливості у цьому питанні.

Національний банк України своєю постановою №133 від 15 березня 2010 року продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» на два місяці – з 16 березня по 16 травня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Також Нацбанк продовжив повноваження тимчасового адміністратора «Родовід Банку» Сергія ЩЕРБИНИ на два місяці – по 16 травня 2010 року.

Кабінет міністрів України призначив президентом НАК «Енергетична компанія України» Петра ОМЕЛЯНОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

До цього призначення П.ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ обіймав посаду голови правління ВАТ «Західенерго».

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні призначив Сергія ТІТЕНКА головою Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Раніше посаду глави НКРЕ обіймав Валерій КАЛЬЧЕНКО.

Державна іпотечна установа (ДІУ) виключила з системи рефінансування п`ять банків.

Про це повідомляється на сайті ДІУ.

Згідно з повідомленням, із системи рефінансування виключено ТОВ КБ «АРМА», АБ «Банк регіонального розвитку», ВАТ СКБ «Дністер», АКБ «Трансбанк» і ТОВ «Укрпромбанк».

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз рейтингів України з «негативного» до «стабільного».

Про це сказано у повідомленні, розміщеному на сайті Fitch Ratings.

Згідно з повідомленям, Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті «B-» і короткостроковий рейтинг за зобов`язаннями іноземній валюті «B». Странова вершина України підтверджена на рівні «В-».

«Завершення виборів і формування нового уряду зменшили довгострокові ризики політичної невизначеності після виборів і подальшої інтенсифікації макроекономічної і фінансової нестійкості», – відзначив директор аналітичної групи Fitch за суверенними рейтингами Девід ХЕСЛАМ.

Також у повідомленні рейтингового агентства наголошують, що створення нової правлячої коаліції і Кабінету Міністрів підвищує вірогідність ефективнішої координації економічної політики і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у плані надання стабілізаційного кредиту розміром 16,4 млрд. дол.

93,5% до ВВП є розміром валового зовнішнього боргу України, у який входить і державний борг, і не може бути загальним державним боргом.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО уточнив раніше поширену інформацію прес-служби уряду про те, що сьогодні загальний державний борг України, включаючи гарантований, складає 93,5% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО повідомив, що зараз загальний державний борг України, включаючи гарантований, складає 93,5% ВВП.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися такими котируваннями – 7,9670/7,9750, до 12:00 звузився спред - 7,9715/7,9740. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9695/7,9735.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 10:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9730 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2730/0,2733, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2734/0,2736. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2735/0,2737.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,1478 (-0,2122).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3755/1,3815.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9825/10,9960, до 12:00 ціни знизилися - 10,9750/10,9810. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,9675/10,9765.

З посади голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) звільнено Сергія БУРЯКА.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДПАУ.

Виконуючим обов`язки голови ДПАУ – начальника податкової міліції призначено Віктора ШЕЙБУТА.

„Віктор ШЕЙБУТ добре знає роботу податкової служби, оскільки вже працював у структурі ДПА України”, - сказав під час представлення керівника ДПАУ перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Кабінет міністрів України звільнив Олександру КУЖЕЛЬ з посади голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Про це О. КУЖЕЛЬ повідомила в ефірі телеканалу "Україна".

Як повідомило УНІАН джерело в уряді, до призначення нового керівника Держкомпідприємництва виконання обов`язків голови Комітету Кабмін поклав на Володимира ЗАГОРОДНЬОГО.

(УНІАН)