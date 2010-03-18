АНОНС на 18 березня

Відбудеться засідання Антимонопольного комітету України, на якому буде ухвалено рішення про діяльність Київської міськради у сфері перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування.

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Шоста щорічна конференція інвесторів в Україні, що проводиться провідною інвестиційною компанією в Україні Dragon Capital. Відкриє конференцію Сергій Тігіпко, віце-прем`єр України, своєю доповіддю «Програма реформ нового уряду». Також виступить з доповіддю «Шляхи подолання корупції в Україні» Валерій Хорошковський, Глава СБУ. У панельній дискусії візьмуть участь: Андрій Гончарук, заступник голови Адміністрації Президента, Макс Альєр, представник МВФ в Україні, Леонід Кожара, заступник голови Комітету закордонних справ Верховної Ради України, Джордж Логуш, віце-президент, Kraft Foods International та інші.

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Круглий стіл «Соціальна відповідальність малого і середнього бізнесу. Розробка «дорожньої карти». Організатори - Центр розвитку КСО за підтримки Держкомітету України з питань регуляторної політики і підприємництва і Організації ООН з промислового розвитку (UNIDO, Австрія). Учасники: Н.Вайзарт, представник UNIDO, О.Кужель, екс-голова Держкомітету, О.Продан, голова Ради підприємців при КМУ та ін.

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Прес-конференція на тему: ”Практичні результати роботи податкової міліції Київської області: виявлення фактів ухилення від сплати податків і викриття резонансних злочинів. Робота по боротьбі з корупцією в органах ДПС Київської області”. Учасники: перший заступник голови ДПА в Київській області, начальник управління податкової міліції Олександр Корняков та ін.

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Прес-конференція на тему: «Податкова амністія в Україні: ризики і наслідки». Учасники: президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий, екс-голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Олександра Кужель та ін.

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Круглий стіл на тему: "Зовнішньоекономічна діяльність українських підприємств: чи зможе новий уряд швидко і ефективно вирішити старі проблеми". Учасники: Валерій П‘ятницький, заступник міністра економіки України; Леонід Козаченко, голова Української аграрної конфедерації; Оксана Продан, голова ради підприємців при КМУ та ін.

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Круглий стіл "Головні погрози економічній безпеці України". Учасники: Валерій Новицький, заступник директора Інституту Світової економіки і міжнародних відносин НАНУ; Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони та ін.

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15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «45 років першого у світі виходу у відкритий космічний простір». ОО "Гільдія Рейтингів і Номінацій" (ГРіН) заснувала нагороду "Кредо" як громадську, недержавну нагороду (За внесок у розвиток суспільства), присвячену людям, що віддають себе виконанню громадянського, службового обов`язку. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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17-30 в УНІАН відбудеться чергове засідання дискусійного клубу «Експертна думка» на тему: «Виживання житлово-комунального господарства в умовах відсутності державного бюджету і реального самоврядування». Участь в дисскусии візьмуть експерти з питань ЖКХ і місцевих бюджетів, представники самоврядування. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях .

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Віце-прем`єр-міністр України з питань підготовки до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Борис КОЛЕСНІКОВ здійснить робочий візит до Харкова. Він планує ознайомитися з ходом підготовки міста до Євро-2012. Очікується, що віце-прем`єр огляне міжнародний аеропорт «Харків», де продовжується будівництво пасажирського терміналу і реконструкція аеродрому, побуває на пункті пропуску через державний кордон «Гоптівка». Крім того, Б.Колесніков проведе нараду в Харківській міськраді, а також візьме участь в урочистому відкритті фінального етапу ІІ Малих Олімпійських ігор «Діти Харкова».

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