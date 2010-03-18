Курс НБУ на 18.03.10
09:31, 18 березня 2010Різне
0
Офіційний курс НБУ на 18.03.10100 USD - 797.6000 (17 березня - 797.6700)100 EUR - 1097.1786 (17 березня - 1094.6425)10 RUR - 2.7322 (17 березня - 2.7109)Облікові курси банківських металів на 18.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-90228.50 (17 березня-88800.61)961 XAG 10 Срібло-1398.99 (17 березня-1375.18)962XPT10Платина-130646.88(17 березня-129222.54)964 XPD 10 Паладій-37965.76 (17 березня-36892.24)
Офіційний курс НБУ на 18.03.10
100 USD - 797.6000 (17 березня - 797.6700)
100 EUR - 1097.1786 (17 березня - 1094.6425)
10 RUR - 2.7322 (17 березня - 2.7109)
Облікові курси банківських металів на 18.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-90228.50 (17 березня-88800.61)
961 XAG 10 Срібло-1398.99 (17 березня-1375.18)
962XPT10Платина-130646.88(17 березня-129222.54)
964 XPD 10 Паладій-37965.76 (17 березня-36892.24)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter