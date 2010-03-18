Курс НБУ на 18.03.10

Офіційний курс НБУ на 18.03.10100 USD - 797.6000 (17 березня - 797.6700)100 EUR - 1097.1786 (17 березня - 1094.6425)10 RUR - 2.7322 (17 березня - 2.7109)Облікові курси банківських металів на 18.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-90228.50 (17 березня-88800.61)961 XAG 10 Срібло-1398.99 (17 березня-1375.18)962XPT10Платина-130646.88(17 березня-129222.54)964 XPD 10 Паладій-37965.76 (17 березня-36892.24)

Офіційний курс НБУ на 18.03.10 100 USD - 797.6000 (17 березня - 797.6700) 100 EUR - 1097.1786 (17 березня - 1094.6425) 10 RUR - 2.7322 (17 березня - 2.7109) Облікові курси банківських металів на 18.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90228.50 (17 березня-88800.61) 961 XAG 10 Срібло-1398.99 (17 березня-1375.18) 962XPT10Платина-130646.88(17 березня-129222.54) 964 XPD 10 Паладій-37965.76 (17 березня-36892.24)

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