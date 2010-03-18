Коновалюк пропонує провести вибори 7 листопада

Народний депутат Валерій КОНОВАЛЮК (Партія регіонів) пропонує провести вибори до місцевих рад 7 листопада 2010 року, пише газета «Коммерсант».

За даними видання, вчора депутат зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про проведення виборів до місцевих органів влади 7 листопада 2010 року. "Ця дата свого часу пов`язувалася з Великою Жовтневою соціалістичною революцією, а на рівні місцевих рад сьогодні дійсно необхідно проводити революцію", - сказав в інтерв`ю газеті В.КОНОВАЛЮК.

Водночас на сайті парламенту відсутній цей проект постанови. При цьому сьогодні на офіційному порталі Верховної Ради було зареєстровано проект закону В.КОНОВАЛЮКА про вибори депутатів до місцевих рад. Текст законопроекту відсутній.

У інтерв`ю агентству УНІАН В.КОНОВАЛЮК уточнив, що в цьому законопроекті він пропонує повернутися до мажоритарної системи виборів до місцевих рад усіх рівнів.

В.КОНОВАЛЮК зазначив, що «політичну складову» потрібно залишити тільки в парламенті, а депутати місцевих рад мають займатися господарськими питаннями.

Відповідаючи на питання про його проект постанови щодо проведення місцевих виборів 7 листопада, В.КОНОВАЛЮК сказав, що цей документ буде зареєстровано у ВР сьогодні. Він нагадав, що проведення місцевих виборів цього року вимагає Конституція України. Тому В.КОНОВАЛЮК пропонує спочатку внести зміни до законодавства щодо системи виборів, а потім проводити місцеві вибори.

Як повідомлялося, 16 лютого парламент скасував своє рішення про проведення виборів до місцевих рад 30 травня 2010 року.